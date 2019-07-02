Правозащитники восьми крупных правозащитных организаций, среди которых Amnesty International, Human Rights Watch, Frontline Defenders и других направили свое общее письмо Верховному представителю Евросоюза по политике безопасности Федерике Могерини.

Их письмо направлено к европейскому политику из-за предстоящей встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и представителей Евросоюза. Совместное мероприятие с их участием состоится 7 июля в Бишкеке.

В своем обращении правозащитники утверждают, что их беспокоит ухудшение здоровья пожизненно осужденного Азимжана Аскарова и они просят Могерини выступить в его защиту, чтобы его можно было освободить и безопасно отправить в другую страну на лечение.

«Состояние здоровья Аскарова значительно ухудшилось. Он очень похудел, постоянно кашляет. Иногда он не может отдышаться. Азимжан жалуется на то, что у него мерзнут ноги — не помогают ни носки, ни обувь, ни обогрев», — сообщили правозащитники со ссылкой на слова адвоката Аскарова.

Каждый день осужденного также вынуждают стоять долгое время, пока сотрудники колонии проверяют его камеру.

«Мы призываем вас сделать все возможное, чтобы помочь Аскарову выйти на свободу, немедленно получить медицинскую помощь, в которой он так нуждается, и воссоединиться со своей семьей», — обратились правозащитники к Могерини.

Приговор Аскарову

Аскаров — этнический узбек, правозащитник с юга Кыргызстана, который стал известен своими расследования пыток со стороны милиции. В течение 15 лет он возглавлял правозащитную организацию «Воздух».

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве». Суд приговорил Аскарова в конце 2010 года к пожизненному заключению, но сам правозащитник не признал своей вины. Вместе с ним были осуждены еще восемь человек.

Комитет ООН по правам человека рекомендовал в 2016 году пересмотреть дело правозащитника и освободить его из заключения. Рекомендация была частично выполнена, но Чуйский областной суд оставил в силе пожизненный срок.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссей после этого заявил, что пожизненный приговор Чуйского областного суда в отношении правозащитника Азимжана Аскарова «прямо противоположен решению Комитета ООН по правам человека».

Защита Аскарова неоднократно заявляла, что обвинения в адрес правозащитника — необоснованные. Свидетели утверждали, что Аскаров не присутствовал на месте событий. Его адвокаты неоднократно утверждали, что в отношении правозащитника применяются пытки, а расследование дела идет с грубыми процессуальными нарушениями.