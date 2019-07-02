Глава центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов сообщил, что экс-глава центра для беспризорных детей Алексей Петрушевский нуждается в срочной медицинской помощи.

«Наши специалисты пришли к выводу, что Алексей Петрушевский нуждается в срочной медицинской помощи, и обратились в администрацию ГСИН с просьбой о его переводе в исправительную колонию № 47. Пока ответа не получили», — сказал Сулайманов.

Ранее и омбудсмен Токон Мамытов просил изменить меру пресечения для Петрушевского из содержания в СИЗО на домашний арест из-за состояния здоровья. По его словам, Петрушевскому удалили 1/3 печени и он нуждается в постоянном наблюдении врачей, специальном питании и отдыхе.

Петрушевского задержали 6 июня по подозрению в «злоупотреблении полномочиями». Его обвиняют в том, что он разрешил женщине общаться с ребенком, который остался без попечения родителей. Когда женщина захотела усыновить мальчика, появились его родственники, которые выступили против усыновления.

8 июня суд перевел Петрушевского под домашний арест, но уже через несколько недель обвинение обжаловало это решение и Петрушевского вновь водворили в СИЗО.

После этого Римма Петрушевского, мать Алексея, обратилась в президенту Сооронбаю Жээнбекову, премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву, омбудсмену Токону Мамытову и главе ГСИН Мелису Турганбаеву с просьбой спасти ее сына. Она попросила перевести сына в тюремную больницу, чтобы он мог дожить до суда.

Петрушевский около 20 лет был бессменным руководителем Центра для беспризорных детей в Бишкеке.