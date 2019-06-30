Мать Алексея Петрушевского Римма Петрушевская обратилась в президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову, премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву, омбудсмену Токону Мамытову и главе ГСИН Мелису Турганбаеву с просьбой спасти сына.

Римма Петрушевская попросила перевести сына в тюремную больницу, чтобы он мог дожить до суда.

«Я умоляю, помогите спасти сына. Алексей сейчас находится в СИЗО-1 и может не выйти оттуда живым. Полгода назад врачи вытащили его с того света. Ему сделали пять операций […]. Алексей не мог самостоятельно кушать и вставать, заново учился ходить. […] Ему постоянно необходимо обрабатывать раны. […] Всего за год он стал очень больным человеком. Сейчас сына держат в СИЗО-1 — это как медленное убийство для него. Они убивают моего сына, ему нужен уход и правильное питание […]. Умоляю, пусть его переведут в тюремную больницу, он должен хотя бы дожить до суда», — говорит она.

Алексея Петрушевского задержали 6 июня по подозрению в «злоупотреблении полномочиями». По словам адвоката, мужчину задержали из-за того, что он разрешил женщине общаться с ребенком, оставшимся без попечения родителей. Когда она захотела усыновить мальчика, появились его родственники, которые выступили против усыновления. Адвокат утверждает, что у следствия не было достаточных оснований для взятия Петрушевского под стражу.

Петрушевский долгое время был бессменным руководителем Центра для беспризорных детей в Бишкеке — около 20 лет. Порой он спорил с властями и соцработниками, защищая своих подопечных.

Например, в начале 2018 года Петрушевский рассказал о соцработниках, которые пытались отдать двух сестер на усыновление иностранцам, хотя кыргызская семья уже подготовила документы, чтобы забрать девочек к себе. Также он спорил с депутатами Бишкекского городского кенеша, когда у них появилась идея на месте Центра для беспризорных открыть детский сад.

«Мой сын помогал детям, которых бросили родители. Он пропадал с ними день и ночь, получая копейки, но он был от этого счастлив. […] Алеша до последнего боролся за детей, но многим это не нравилось, особенно мафии в сфере усыновления. Сейчас против него возбудили уголовное дело “Злоупотребление должностными полномочиями”», — рассказывает Римма Петрушевская.

В БГК Петрушевского критиковали за нерациональные траты городского бюджета — он позволял жить в центре детям, которые зарегистрированы в других регионах страны. В марте, несмотря на сопротивление его коллег и воспитанников, Мэрия Бишкека уволила его с поста директора центра из-за утраты доверия. Он не согласился с решением властей и обратился в профсоюз.