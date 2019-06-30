Публикация россиянки под ником Katarbuz на сайте pikabu о Кыргызстане разошлась по российскому сегменту соцсетей. Фотографии уже без упоминания ее авторства тиражируются в фейсбуке, твиттере и инстаграме с призывами посетить Кыргызстан.

Katarbuz сравнила пейзажи Кыргызстана с другими странами. Оказалось, что природа Кыргызстана похожа на канадские горы, исландские озера, израильские каньоны и шотландские долины одновременно.

У Katarbuz на pikabu всего четыре публикации и три из них — о Кыргызстане. Она называет Кыргызстан страной с сотней видов. Третий пост девушки о Кыргызстане связан с Играми кочевников.

«Первый раз я поехала туда год назад и поняла что все, любовь пришла. Настолько потрясающая красота и чистота природы, что мурашки бегут по всему телу!», — пишет девушка. Сейчас она ищет единомышленников для возвращения в Кыргызстан.