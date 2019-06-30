Оппозиционера Омурбека Текебаева перевели в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии — по словам депутата Алмамбета Шыкмаматова, для диагностики позвоночника. Ранее Текебаева, отбывающего наказание в колонии, лечили в Национальном центре кардиологии.

В 2017 году суды всех инстанций признали Текебаева виновным в получении взятки в $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского. Посредником при этом якобы был политик Дуйшенкул Чотонов. Их осудили на 8 лет с конфискацией и сократили срок до 4,5 из-за амнистии.

В мае 2019 года Верховный суд отменил конфискацию имущества Текебаева. Верховный суд решил пересмотреть дело Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам. Заседание пройдет 16 июля.

Текебаев и Чотонов не признают свою вину. Уголовное дело против Текебаева было возбуждено на фоне его конфликта с Алмазбеком Атамбаевым, занимавшем тогда должность президента Кыргызстана. Текебаев выступал против инициированных Атамбаевым изменений в Конституцию, которые приняли в конце 2016 года.