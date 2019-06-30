Фото: Назгуль Мамытова

Советник Сооронбая Жээнбекова Айбек Азыранкулов приехал в резиденцию к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Он заявил, что поддерживает бывшего главу государства.

«Все должно быть в рамках закона. Видим возмущение народа. Я всегда был в партии СДПК с 2006 года. Мы все были в одной большой команде», – сказал он.

Азыранкулов утверждает, что подал в отставку с должности советника президента Жээнбекова — причем еще в апреле. Но на сайте президента он по прежнему числится в команде Сооронбая Жээнбекова.

Азыранкулов был назначен советником Жээнбекова 27 апреля 2018 года, до этого он был депутатом парламента и министром труда.

Сторонники Атамбаева стали собираться в его резиденции после того, как бывшего президента лишили неприкосновенности. Алмазбек Атамбаев настаивает на том, что не признает легитимности Сооронбая Жээнбекова — хотя именно он сделал все усилия, чтобы его преемник стал президентом Кыргызстана.



