Фото иллюстративное. Источник: пресс-служба президента

Министерство внутренних дел предложило повысить скорость передвижения по некоторым международным трассам до 110 км/ч. Сейчас автомобилисты могут передвигаться по отдельным трассам со скоростью 90 км/ч.

В ведомстве считают, что повышение разрешенной скорости на 20 километров поможет «улучшить пропускную способность» дорог.

По задумке МВД, повышение скорости может разрешаться, если на дороге возможно безопасное передвижение автомобиля.

«За последние годы в республике реконструированы автомобильные дороги международного значения, на отдельных участках дорог установлены раздельные дорожные ограждения, сократилось число выездов на полосу встречного движения», — обосновывает свое предложение МВД.

Кроме того, в МВД считают, что в страну ввозятся новые автомобили, отвечающие современным требованиям безопасности.

Чтобы предлагаемые поправки заработали, документ должен одобрить премьер-министр. Пока поправки находятся на общественном обсуждении.