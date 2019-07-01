Контекст: Экс-президент Роза Отунбаева опубликовала заявление о решении парламента по снятию неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева, о политических гонениях, которые он устраивали, несправедливости судебной системы. «Клооп» выбрал самые главные тезисы из ее заявления.

После апрельской революции 2010 года Отунбаева и Атамбаев были соратниками. Но в 2016 году Отунбаева выступила против поправок в Конституцию, которые предложил Атамбаев, после чего он сильно раскритиковал все Временное правительство во главе с ней. С тех пор эти политики ни разу не появлялись на общих официальных мероприятиях. Кроме того, Отунбаева поддержала оппозиционера Омурбека Текебаева, которого привлекли к уголовной ответственности на фоне критики атамбаевских поправок в конституцию.

Атамбаев устроил публичную травлю парламента

Лишение Атамбаева неприкосновенности логическое завершение инициативы, выдвинутой в 2016 году лидером оппозиционной фракции «Ата Мекен» Омурбеком Текебаевым. Политики, критиковавшие незаконные действия президента, тогда подвергались целенаправленному политическому преследованию. Поэтому обвинения парламента в адрес Атамбаева логическое оформление его деятельности на посту президента.

Сегодня парламент, лишивший Атамбаева неприкосновенности, называют обиженным и обвиняют в мести, но в природе ЖК всегда бывает депутатское болото. Оно не имеет собственной позиции, но там есть и настоящие трибуны, влияющие ход исторических событий.

Атамбаев сейчас запустил публичную травлю парламента, обозвав его словами, недостойными уст госдеятеля. Он понимал, что лишится неприкосновенности и заранее постарался дискредитировать решения ЖК. Он сделал это специально перед парламентскими выборами 2020 года.

Те, кто возмущается снятием неприкосновенности Атамбаева, должны вспомнить, как сам Атамбаев игнорировал депутатскую неприкосновенность. Все требования распустить ЖК делались для того, чтобы сломать хребет законодательной власти — все это отразилось на облике парламента — он скособоченный и трусоватый.

Надо помнить, что депутаты уходят и приходят и важно сохранить государственный авторитет парламента. Не получится построить парламентское правление, бесконечно принижая статус Жогорку Кенеша.

Недавно Атамбаев воскликнул, что не думал, что уголовные дела могут строиться на слухах и грязных фантазиях. Не так ли шились дела против его оппонентов? Даже если внять его увещеваниям «не знал, не доложили, не слышал», резонансные дела о преследованиях широко и подробно освещались в СМИ – кого он хочет убедить в своем неведении и непогрешимости?

Дело Атамбаева должны расследовать справедливо

Но я не поддерживаю тех, кто хочет, чтобы Атамбаев прошел через все круги судебно-правового беспредела, важно обеспечить справедливое и непредвзятое расследование. Но в судах и следствии работают все те же беспринципные, бесхребетные люди — судебно-правовая реформа еще в зачатке. Надо начать скрупулезную чистку запятнавших себя в политических преследованиях следователей, прокуроров и судей.

Очень жаль, что генпрокуратура пока не нашла подтверждений репрессиям и гонениям, учиненным Атамбаевым в период его президентства. Они все на поверхности – в средствах массовой информации и томах уголовных дел, но цинично проигнорированные при вынесении судебных решений.

Независимость судебной ветви власти обеспечивается только общественным признанием. Институт пересмотра судебных дел по вновь открывшимся обстоятельствам – законный путь восстановления справедливости и он должен заработать в полную силу, чтобы вернуть доверие народа к суду.

Реальная судебно-правовая реформа может восстановить баланс ветвей власти, укрепить единство ее ветвей и совокупную ответственность, снять путы с развития экономики.

Деструктивные действия Атамбаева

Атамбаев хорош в умении запускать в обществе низменные деструктивные понятия и тренды, которые возбуждают конфронтацию, непримиримость и радикализм. За эти дни Атамбаев наговорил много вещей, которые можно рассматривать как подготовку к противоправным действиям. Называя действующую власть бакиевской, он преследует лишь одну цель – возбудить межрегиональную рознь, поделить страну на своих и чужих.

Выстроив живой щит из женщин, стариков и молодых ребят, он заявляет о готовности оказывать вооруженное сопротивление любым оперативно-следственным действиям в отношении него. Это он позиционирует как оппозиционную деятельность и личную смелость, но на самом деле только обнаруживает свою политическую несостоятельность и человеческую слабость.

Не он ли твердил своим гонимым оппонентам при этих же составах следователей, прокуроров и судей, что свою невиновность нужно доказывать в суде, а не устраивать митинги и протесты? Несмотря на всю очевидность заказного ареста, Омурбек Текебаев, вернулся в Кыргызстан, чтобы отстаивать свое доброе имя и политические убеждения.

Последовав этому примеру, Алмазбек Атамбаев снискал бы себе сочувствие и хоть немного уважения в обществе. Тогда общество устроило бы гражданский контроль за законностью расследования.

Несмотря на искусственное нагнетание тревоги в обществе, верю, Атамбаеву не удастся расколоть народ, привести к дестабилизации ситуации. Интересы государства и народа должны быть выше личных амбиций и эмоций. Народ сегодня требует стабильности и не будет поддерживать никаких авантюр.