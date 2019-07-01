Кыргызстанцы запустили кампанию в соцсетях против экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова, которого подозревают в коррупции. Финполиция более пяти месяцев исследовала его имущество, но пока не озвучила результаты проверки.

Также финпол вместе с финразведкой проверяют данные из расследования «Азаттыка» о том, что семья Матраимовых может быть причастна к выводу $700 млн из Кыргызстана.

Пока результаты проверок не озвучены, кыргызстанцы в твиттере начали менять свои аватарки на изображение Райымбека Матраимова.