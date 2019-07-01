Кыргызстанцы запустили кампанию в соцсетях против экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова, которого подозревают в коррупции. Финполиция более пяти месяцев исследовала его имущество, но пока не озвучила результаты проверки.
Также финпол вместе с финразведкой проверяют данные из расследования «Азаттыка» о том, что семья Матраимовых может быть причастна к выводу $700 млн из Кыргызстана.
Пока результаты проверок не озвучены, кыргызстанцы в твиттере начали менять свои аватарки на изображение Райымбека Матраимова.
Позже его изображение дополнили слоганом «Уурда» — что переводится с кыргызского как «Кради».
Экс-депутатка Ширин Айтматова выступила против Райымбека Матраимова.
По словам Айтматовой, она готовится выпускать футболки с изображением Матраимова. Она уже сделала пару экземпляров, но позже сообщила, что недовольна качеством футболок.
В комментариях некоторые пользователи спросили о цене футболки и заявили, что хотят ее приобрести. Но Айтматова пока не сообщила стоимость футболки с Матраимовым.
В твиттере также открыли аккаунт «Дело Матраимова», на него уже подписалось более 6 тысяч пользователей соцсети. Автор аккаунта периодически публикует обновления о ходе следствия.
Параллельно с этим графический дизайнер Руслан Токочев опубликовал два слогана, связанных с Раймбеком Матраимовым — «Раимеет нас» и «Раим Матросит нас».
Некоторые пользователи твиттера сменили свои аватарки на эти слоганы.
Карикатура с Матримовым плавно перешла из твиттера в фейсбук.
И бонус: