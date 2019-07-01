Бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев заявил у себя в фейсбуке, что планирует провести мирное шествие, а затем запустить бессрочные митинги против экс-президента Алмазбека Атамбаева. Шествие и митинги пройдут возле резиденции бывшего главы государства в селе Кой-Таш. Сейчас в резиденции находится сам экс-президент и его сторонники.



Своими митингом Тюлеев собирается доказать «ошибочность действий» Атамбаева, а также призвать его к «деятельности в рамках закона».



«Мы будем доносить до его сторонников, что надо двигаться в правовом поле. Сейчас никто его не вызывает, не пытается арестовать, а даже если его захотят опросить, он обязан дать свои показания. Мы не в Индии, а он не священная корова. Будучи политиком такого масштаба, каким он себя позиционирует, он должен быть примером для всех. Если он хочет показать силу, то ее показывают не оружием, а волей», — говорится в заявлении Тюлеева.

По словам Тюлеева, он и другие неравнодушные политики страны должны «показать истинное отношение народа к разрушительной деятельности Атамбаева».



«[Атамбаев] отрицает все нормы конституции и законов, сеет межрегиональную вражду, распространяя фейковые слухи про некий южный спецназ, угрожает оружием правоохранительным органам и прикрывается группой сторонников. […] Он ступил на разрушительный путь, поставив свои амбиции и интересы выше интересов народа Кыргызстана и законов», — пишет Тюлеев.



Бывший чиновник объявил о создании штаба, который будет заниматься «обеспечением законности и стабильности в стране».



Тюлеев заявил, что штаб не имеет «никакого политического окраса», и не преследует интересы нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова и Атамбаева. Между Атамбаевым и Жээнбековым больше года продолжается конфликт.



«Мы лишь за строгое следование букве и духу закона, деятельность штаба будет глубоко аполитична и направлена лишь на соблюдение законности», — заявил он.



Тюлеев выпустил свое заявление после того, как парламент лишил Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Депутаты сделали это, выдвинув против экс-президента шесть обвинений, пять из которых поддержала генпрокуратура.

После этого Атамбаев заявил журналистам, что будет использовать оружие, если к нему придут сотрудники спецназа. В резиденцию завезли камни и палки, также перед воротами установили бетонные блоки. Однако в штабе Атамбаева заявили, что камни привезли для строительства. При этом сам Атамбаев и его сторонники также планируют провести митинг

Тюлеев и Атамбаев

Политики стали оппонентами из-за того, что власти конфисковали у Тюлеева часть имущества. Основные претензии Тюлеева к властям в период, когда Атамбаев был президентом, сводились к тому, что уголовное дело против него «политическое». В 2012 году его приговорили к лишению свободы и конфискации имущества из-за того, что в 2000-х годах он, будучи на посту мэра города, закупил автобусы для Бишкека по завышенной стоимости.

В 2016 году Тюлеев вышел на свободу, однако власти продолжили конфисковывать его имущество. Он называл это «рейдерским захватом» и просил Атамбаева проверить работу чиновников, но последний не реагировал.



В 2019 году Тюлеев выступил на заседании депутатской комиссии, которая принимала решение о лишении неприкосновенности Атамбаева.

Тюлеев заявил, что занял Атамбаеву $500 тысяч для избирательной кампании, но после того, как потребовал свои деньги обратно, отношение Атамбаева к нему изменилось.

Он также добавил, что команда экс-президента «под эгидой борьбы с коррупцией грабила его».