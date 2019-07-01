В процессе закрашивания граффити. Фото: Мирлан Атакозу-теги

Милиция Иссык-Кульской области начала проверку на основании публикаций в СМИ о том, что в Боомском ущелье уничтожили граффити.

Пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов сообщил «Азаттыку», что заявлений от авторов рисунка и других граждан пока не поступало.

Кыргызстанец Мирлана Атакозу-теги 28 июня выставил пост в фейсбуке о том, что он и еще пять человек полностью закрасили граффити в Боомском ущелье.

По словам Атакозу-теги, они потратили 20 000 сомов, чтобы закрасить всю стену в синий цвет.

Изображение на стене в Боомском ущелье появилось в 2015 году, по заказу партии «Бир Бол».

Тогда на них обрушилась волна и критики и похвалы. Недовольные рисунками пытались уничтожить граффити, но у них получилось закрасить только часть стены.

Один из инициаторов уничтожения рисунков Мирбек Асаналиев назвал граффити «оскорбительным для кыргызов». По его мнению, граффити не соответствовали национальной кыргызской культуре.

Художник Сергей Келлер из DOXA art group был одним из авторов этого стрит-арта и считал, что люди не очень правильно поняли их работу.

DOXA art group — художники, создавшие множество запоминающихся граффити-картин в городах Кыргызстана, близкого и дальнего зарубежья. Среди их ярких работ — портреты писателя Чингиза Айтматова, актера Суймонкула Чокморова, космонавта Юрия Гагарина, портрет кыргызской девочки в Швейцарии и стрит-арт в память об убитой Бурулай Турдалы кызы. В 2017 году на волне истерии с «синими китами» уничтожили одну из работ художников в центре Бишкека.