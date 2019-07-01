В Караколе на центральной площади 1 июля прошел «Ашлямфу-Фест», где приготовили полторы тонны этого блюда. Власти города организовали фестиваль в честь празднования 150-летия Каракола.

Организаторы сообщили, что из полутора тонн ашлямфу получилось более трех тысяч порций. Ашлямфу готовили более 20 человек, за соблюдением санитарных норм следили сотрудники Санэпидемстанции, за порядком — милиция.

В Кыргызстане именно каракольское ашлямфу считается самым вкусным. Блюдо стало визитной карточкой Каракола.