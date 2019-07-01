Депутатская комиссия признала, что в работе государственной компании «КТ Мобайл» имелись нарушения. «КТ Мобайл» — это дочернее предприятие национального оператора связи «Кыргызтелеком».



Депутаты считают, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев должен понести «моральную ответственность за вмешательство в работу госорганов его родственника».

Речь идет об Иманкадыре Рысалиеве, который возглявлял секретариат «Открытого правительства». Рысалиев — свояк Абылгазиева. Сын Рысалиева — Эрназар — находился на посту замгендиректора «КТ Мобайл».

«Депутатская комиссия считает, что такая ситуация произошла из-за того, что Абылгазиев не проводил контроль на нужном уровне над аппаратом правительства и руководителями госорганов», — заключили депутаты.

Другие нарушения в работе компании

В заключении депутатской комиссии говорится, что из-за отсутствия надзора со стороны руководства «Кыргызтелекома» в «КТ Мобайл» не составляли договоры и акты о закупках, что противоречит нормам Налогового кодекса.

«29 марта 2019 года 21 работнику компании выделено 922,3 тысячи сомов премий. Но нет соответствующих документов, подтверждающих обоснованность надбавки к оплате труда», — сказано в заключении комиссии.

Депутаты считают, что экс-директор Госагентства информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев и экс-глава компании «КТ Мобайл» Нурбек Муканбетов «давние знакомые», которые объединились ради «материальной наживы».

Компания «КТ Мобайл» в 2003 году получила лицензию на частоту в 15 МГц. «КТ Мобайл» хотел выйти на рынок в качестве мобильного оператора под брендом «Салам», объединившись с сотовым госоператором «Мегаком».

Согласно заключению депутатской комиссии, Мукамбетов был аффилирован с другим мобильным оператором «О!», который в итоге без конкурса получил доступ к частоте.

«Ущерб бюджету оценивается в 896 миллионов 409 тысяч сомов», — заключила комиссия

Нардепы предложили Абылгазиеву проверить работу главы Фонда по управлению госимуществом Рената Тулебердиева, директора Госагентства связи Нурлана Сманова и вице-президента «Кыргызтелеком» Эмиля Акматова по компании «КТ Мобайл».

Скандал вокруг «КТ Мобайл»

В мае произошел скандал вокруг компании — в соцсетях опубликовали документ о том, что руководство «КТ Мобайл» якобы получали зарплату до 350 тысяч сомов в месяц.

После скандала оба Рысалиевых ушли в отставку. Эрназар Рысалиев вернул зарплату за четыре месяца — почти 800 тысяч сомов.

Сам Абылгазиев заявлял, что до 2 мая не знал, что его родственник Эрназар Рысалиев работает в госкомпании «КТ Мобайл». Также он добавил, что не назначал его на должность замдиректора компании и он не устанавливал зарплаты в «КТ Мобайл».

«Если докажут, что я как премьер-министр, говорил кому-то, чтобы работали с моим бажа (свояком) или его сына посадили на должность, тогда я с моральной стороны понесу ответственность», — говорил Абылгазиев.