«Инициатива Арча» утверждает, что сохранять Ботсад очень сложно из-за его небольшого бюджета.

Директор Ботсада Гулайым Донбаева подтвердила «Клоопу», что в саду действительно есть проблемы с ирригационной системой и уже не первый год.

«С ирригационной системой [ситуация] плачевна, но вода идет на Ахунбаева, и на Горьком восстановили [подачу воды]. Вода есть, но ирригационная система требует ремонта и вклада средств», — сказала Донбаева.

Она добавила, что поливом ботсада действительно занимается только один человек, а рабочей силы не хватает. По словам директора, активисты из «Инициативы Арча» помогают с решением проблемы засухи на одном участке, где они построили резервуар.

Руководство ботсада подготовило проект ремонта ирригационной системы с расчетом расходов, но пока власти не выделили финансирование на это. Однако директор ботсада отказалась озвучить стоимость проекта.

В Ботаническом саду несколько раз вспыхивали пожары в 2017 и 2018 годах. Тогда милиция заявила, что ботсад никто не поджигал, а причиной пожара назвали брошенный окурок.

Тогдашний премьер-министр Сапар Исаков взял обещал в течение года восстановить ботсад и отладить системы пожарной, санитарной безопасности и полива. Однако Исакова арестовали по подозрению в коррупции, а новый премьер-министр не делал никаких заявлений относительно сада.

Ботанический сад был создан в 1938 году. Его площадь составляет около 160 гектаров. Ботсад Бишкека является одним из крупнейших ботсадов в Центральной Азии.