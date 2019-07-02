Экологическая организация «Инициатива Арча», которая работает в Ботаническом саду Бишкека, написала на своей странице в фейсбуке, что сад под угрозой из-за засухи.
«Воды не хватает, арычная система — в плачевном состоянии. На всю площадь верхней его части (Ахунбаева 1А/1) государством выделен всего лишь один рабочий, который просто физически не справляется с обслуживанием территории», — написала организация.
Активисты разработали методику накопления воды в резервуарах, чтобы помочь с поливом сада. По их мнению, власти должны разработать планы по борьбе с засухой и определить ведомства, которые занимались бы этим.
«Инициатива Арча» утверждает, что сохранять Ботсад очень сложно из-за его небольшого бюджета.
Директор Ботсада Гулайым Донбаева подтвердила «Клоопу», что в саду действительно есть проблемы с ирригационной системой и уже не первый год.
«С ирригационной системой [ситуация] плачевна, но вода идет на Ахунбаева, и на Горьком восстановили [подачу воды]. Вода есть, но ирригационная система требует ремонта и вклада средств», — сказала Донбаева.
Она добавила, что поливом ботсада действительно занимается только один человек, а рабочей силы не хватает. По словам директора, активисты из «Инициативы Арча» помогают с решением проблемы засухи на одном участке, где они построили резервуар.
Руководство ботсада подготовило проект ремонта ирригационной системы с расчетом расходов, но пока власти не выделили финансирование на это. Однако директор ботсада отказалась озвучить стоимость проекта.
В Ботаническом саду несколько раз вспыхивали пожары в 2017 и 2018 годах. Тогда милиция заявила, что ботсад никто не поджигал, а причиной пожара назвали брошенный окурок.
Тогдашний премьер-министр Сапар Исаков взял обещал в течение года восстановить ботсад и отладить системы пожарной, санитарной безопасности и полива. Однако Исакова арестовали по подозрению в коррупции, а новый премьер-министр не делал никаких заявлений относительно сада.
Ботанический сад был создан в 1938 году. Его площадь составляет около 160 гектаров. Ботсад Бишкека является одним из крупнейших ботсадов в Центральной Азии.