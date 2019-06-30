Мирлан Атакозу-теги

Кыргызстанец Мирлан Атакозу-теги опубликовал в своих соцсетях фото и видео уничтожения красочного граффити в Боомском ущелье Иссык-Кульской области.

По словам Мирлана Атакозу-теги, они потратили 20 000 сомов на краску, чтобы из граффити сделать голубую стену. Это была не первая попытка уничтожить боомский стрит-арт.

Боомский стрит-арт

Как выглядело граффити в 2015 году

Когда в 2015 году 15 разных художников создали по заказу партии «Бир Бол» граффити в Боомском ущелье, на них обрушилась волна и критики, и похвалы. Те, кого граффити оскорбило, инициировали акт вандализма, изуродовав и замазав часть рисунков. Они называли себя активистами и защитниками кыргызского наследия, утверждали, что получили разрешение у Иссык-Кульской обладминистрации.

Так выглядело граффити после вандализма в 2015 году

Художник Сергей Келлер из DOXA art group был одним из авторов этого стрит-арта и считал, что люди не очень правильно поняли их работу.

DOXA art group — художники, создавшие множество запоминающихся граффити-картин в городах Кыргызстана, близкого и дальнего зарубежья. Среди их ярких работ — портреты актера Суймонкула Чокморова, космонавта Юрия Гагарина, портрет кыргызской девочки в Швейцарии и стрит-арт в память об убитой Бурулай Турдалы кызы. В 2017 году на волне истерии с «синими китами» уничтожили одну из работ художников в центре Бишкека.