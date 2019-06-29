Уже несколько дней в резиденции бывшего президента Кыргызстана дежурят его сторонники и журналисты. Субботним вечером он вышел к людям, находившимся на его территории, выступил с речью и выслушал похвалу со стороны своих сторонников.

Сторонники Атамбаева приезжают в его дом в селе Кой-Таш после того, как депутаты лишили политика неприкосновенности.

О чем говорил Алмазбек Атамбаев? Очень кратко.

В душе его все поддерживают, многие звонят и приезжают — в том числе и политики. Называть имена политиков, которые его поддерживают, он не будет. Боится, что их посадят. Омурбек Бабанов еще не звонил.