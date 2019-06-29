Уже несколько дней в резиденции бывшего президента Кыргызстана дежурят его сторонники и журналисты. Субботним вечером он вышел к людям, находившимся на его территории, выступил с речью и выслушал похвалу со стороны своих сторонников.
Сторонники Атамбаева приезжают в его дом в селе Кой-Таш после того, как депутаты лишили политика неприкосновенности.
О чем говорил Алмазбек Атамбаев? Очень кратко.
В душе его все поддерживают, многие звонят и приезжают — в том числе и политики. Называть имена политиков, которые его поддерживают, он не будет. Боится, что их посадят. Омурбек Бабанов еще не звонил.
За свои ошибки готов ответить, поэтому не уезжает из Кыргызстана. Обвинения против него должны быть конкретнее. «Перед богом и народом чист», — говорит о себе Атамбаев.
Его предали лучшие друзья, а простые люди верят — и это самое главное. Защита ему не нужна, но люди приходят и готовы лежать у ворот — и он за это благодарен.
Но на самом деле народ пойдет (встанет против власти) не из-за него, а из-за возвращения семейно-кланового правления. Жээнбековы как Бакиевы, только не убивают. Бакиевы сейчас очень радуются и рукоплещут Жээнбекову.
Жээнбеков не думает о единстве народа и должен ответить за это. Не думает он и о будущем страны, а парламент — сплошные подхалимы.