Алмазбек Атамбаев выступил перед журналистами в своей резиденции в Кой-Таше. Кроме президента перед журналистами выступали — хвалили бывшего президента и ругали нынешнюю власть — различные люди, которые представились активистами и сторонниками президента. Некоторых пришлось просить закончить длинную речь и дать выступить бывшему главе государства.

По словам Атамбаева, народ «пойдет» не из-за него, а возмущенный клановым правлением. Ранее бывший президент Кыргызстана не раз обвинял своего ставленника и преемника Сооронбая Жээнбекова в клановом правлении из-за его брата депутата Асылбека Жээнбекова и вероятной дружбы с братьями Матраимовыми.