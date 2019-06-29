Улан Исраилова – крайний слева

Экс-министр внутренних дел Улан Исраилов приехал в резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Сторонники Атамбаева начали собираться в его доме в селе Кой-Таш после того, как депутаты лишили политика неприкосновенности.

Улан Исраилов — бывший телохранитель Атамбаева, работал в МВД с 1990-х годов, был назначен главой ведомства в 2016 году, сменив на этой должности Кашкара Джунушалиева. В 2018 году все тот же Кашкар Джунушалиев сменил на посту министра Улана Исраилова.

Кроме Исраилова резиденцию Атамбаева посетил и другой крупный чиновник периода его правления — экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев. После увольнения из спецслужб Сегизбаев почти не появлялся в публичном пространстве, что породило слухи о том, что он покинул страну. Приезд к Атамбаеву — первое появление Сегизбаева на глазах у журналистов за долгое время.

После года конфликта с Жээнбековым у Алмазбека Атамбаева осталось не так много сторонников, как раньше. Большая часть депутатов СДПК приняли сторону президента, с Атамбаевым остались несколько депутатов, что поддерживали его в апреле 2010 года.

Многие крупные влиятельные чиновники времен правления Атамбаева задержаны и не могут лично поддержать бывшего главу государства. В СИЗО ГКНБ уже не хватает мест, в ведомстве попросили суд перевести сторонников Атамбаева, экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.