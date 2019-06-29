Фото: 24.kg

Экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев приехал поддержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденцию в селе Кой-Таш. «Я же сам кой-ташский», — аргументировал он свое появление у Атамбаева изданию 24.kg.

По его словам, он приехал, чтобы спросить о здоровье бывшего главы государства и поддержать его. Вскоре он покинул резиденцию — по информации пресс-службы СДПК, бывший глава спецслужб «вернется вечером».

Сторонники бывшего главы государства собираются в его доме в Кой-Таше на фоне принятия решения о лишении Атамбаева неприкосновенности. Политик утверждает, что не признает легитимность президента Жээнбекова. Возле особняка выставили бетонные блоки, а на территорию дома завезли камни.

Кто такой Сегизбаев?

Абдиль Сегизбаев — один из близких соратников Алмазбека Атамбаева, его бывший советник. В отличие от многих других приближенных бывшего главы государства, его еще не привлекли к уголовной ответственности. По его словам, его уже допрашивали по делу о документах из Белиза.

Будучи главой ГКНБ, в 2016 году Абдиль Сегизбаев предоставил президенту Атамбаеву документы, якобы подтверждающие, что «ата-мекеновцы» Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов владели акциями «Мегакома» и имеют отношение к несостоявшейся попытке продажи 51% акций сотового оператора.

Тогда глава Госкомитета нацбезопасности утверждал, что документы были получены им из официальных органов Белиза, но спустя почти два года после стало известно, что ГКНБ не получал таких документов. К этому времени Сегизбаев уже ушел из ведомства и продолжал настаивать, что у него были документы, но подтвердить их не удалось.

Сегизбаев был уволен из ГКНБ в апреле 2018 года, после начала конфликта президента Сооронбая Жээнбекова и его предшественника Алмазбека Атамбаева.