Дисклеймер: Привет, это редакция «Клоопа»! Каждый день мы читаем очень много статей о том, что совершенно не связано с Кыргызстаном. Многие из вопросов, которые раскрываются в этих материалах, тоже заслуживают внимания. Поэтому мы решили переводить то, что интересно нам и таким образом рассказывать об этом вам. Это экспериментальный формат, поэтому делитесь с нами своим мнением в комментариях!
Если же вам не хочется читать текст о разных способах погребения усопших, то почитайте наш материал о том, как в Кыргызстане у работающих женщин нет свободного времени.
В начале 1990-х Дон Броули и Тодд Барбер из Флориды решили заняться спасением коралловых рифов. Они увлекались дайвингом, много знали о разрушении рифов и исчезновении их обитателей. Вместе с друзьями они основали целую компанию, которая из специальной смеси на основе бетона создавала искусственные рифы – тех же цветов и размеров, что и настоящие. По форме они напоминают полусферы, утяжеленные снизу (для устойчивости), с отверстиями и шероховатой поверхностью (чтобы лучше росли настоящие кораллы).
В 1998 году у Броули умер тесть. Его звали Карлтон Глен Палмер, он был известным пианистом и незадолго до смерти написал, что хотел бы «вечно слышать океан» и стать рифом, чтобы мимо него проплывали морские окуни и красные луцианы. Когда Палмер умер, Броули решил исполнить последнюю волю тестя. Так компания Eternal Reefs из создателей искусственных рифов превратилась в первопроходцев экологичного погребения.
Если описывать технологию совсем в общих чертах, то к смеси для изготовления рифов на основе бетона теперь добавляется еще и прах умерших. Стоимость рифов разная: за $3 тысячи можно «перевоплотиться» в риф покрупнее, за $1,5 тысячи – в пристанище для мелкой рыбешки и рачков. Есть также «бюджетное» решение ($850) – Community Reef. Для его создания смешивается прах нескольких умерших.
Что не так с обычными похоронами
В мире ежегодно умирает около 56 миллионов человек – примерно 0,73% всего населения планеты (для сравнения, численность населения Италии – 59 миллионов человек). Кладбища разрастаются и переполняются. Те, что раньше были на окраинах, оказываются в центре городов и жилых районов.
Территории кладбищ загрязняют почву и грунтовые воды. При этом сами по себе продукты распада человеческих тел – самое экологичное, что попадает под землю, говорят эксперты. Но «в комплекте» с ними в почве оказывается металл, пластик, ткани и химикаты.
Подвергаясь коррозии, металлы, из которых сделаны гробы и фурнитура для них, могут выделять вредные токсичные вещества. Сами гробы, как правило, изготовлены из дерева, но каркас может быть стальным, для герметичности используется резина, для внутренней обивки – ткань. Еще одна неэкологичная традиция – венки и искусственные цветы, перечисляет руководитель пресс-службы Greenpeace Виолетта Рябко: «В России нет заводов, которые могут переработать эти пластиковые цветы. Они становятся просто мусором». Если тело транспортируют на самолете или если хоронят военнослужащего, используется цинковый гроб.
«К производимым продуктам для похоронной индустрии [в России] отсутствуют ГОСТы и системы оценки качества. Из чего делают гробы, венки? Совсем сложно это оценивать. Нельзя сказать, экологичные они или неэкологичные, что в них используется, какие там ткани. Это может быть совсем по-разному. В Европе об этом говорят. А в России – не очень», – говорит представитель Greenpeace.
Согласно Федеральному закону России «О погребении и похоронном деле» используемые при погребении предметы и вещества (гробы, урны, венки, бальзамирующие вещества) должны «соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям в области охраны окружающей среды». Детализации этих требований в законе нет.
В США в похоронной индустрии повсеместно практикуется бальзамирование для приостановки процесса разложения. Жидкость для бальзамирования вводится с помощью инъекций через сосуды в кровь либо через специальные разрезы в полости тела. Составы для бальзамирования бывают разными: формалин, сулема, спирт, хлористый цинк, глицерин. На обработку одного тела уходит три-четыре литра раствора. Формальдегид обладает канцерогенными свойствами, а работающие с формалином люди – в группе риска по онкологическим заболеваниям.
Альтернатива погребению забальзамированного тела в железном гробу – кремация. Но и она небезупречна с точки зрения экологов. Исследователь похоронных практик и автор бестселлера «Уйти красиво» американка Кейтлин Даути утверждает, что «на один сеанс кремации требуется количество газа, соответствующее 800-километровой поездке на автомобиле».
«Какие-то выбросы при кремации есть, поскольку это процесс сжигания, а при любом сжигании могут быть выбросы. Зависит от того, какие фильтры установлены, это всегда индивидуальный случай. Я видела исследования, что при кремации в атмосферу может выделяться ртуть. Это может зависеть, например, от того, какие зубные пломбы были при жизни у человека», – говорит Виолетта Рябко.
Как умереть экологично
Чтобы приблизить обычные похороны к «экостандартам», некоторые компании (в основном в Европе и США) применяют вместо бальзамирования охлаждение тела до низких температур (процессы разложения замедляются, но в почву не попадают вредные вещества), а вместо гроба используют тканевый саван. Либо сам гроб может быть биоразлагаемым: картонный, бамбуковый, сделанный из водорослей.
Выпускники американского Массачусетского технологического института (MIT) запустили стартап Coeio, который изготавливает костюмы для похорон и саваны из материала, пропитанного спорами плотоядных грибов. Попадая в почву, они прорастают и ускоряют процесс разложения.
Итальянские дизайнеры разработали «погребальную капсулу» (Capsula Mundi). Ее уже можно приобрести онлайн: в емкость в форме яйца помещается прах кремированного человека, и капсулу можно закапывать в землю. Впоследствии из нее вырастает дерево, которое одновременно служит своего рода памятником и вырабатывает кислород, компенсируя «углеродный след», оставленный человеком в течение жизни. Сейчас авторы Capsula Mundi разрабатывают версию, для которой тело не нужно будет кремировать: умершего в позе эмбриона можно будет целиком поместить в огромную яйцеобразную емкость и так похоронить.
Похожие урны, но только для праха, изготавливает (и отправляет почтой по всему миру) испанская компания Bios – из экологичного кокоса, целлюлозы или прессованного торфа. Группа ученых и бизнесменов из США основала компанию Let Your Love Grow, которая создает смесь из праха и плодородной почвы. Ее можно использовать для выращивания растений.
Еще одна компания, на этот раз в Великобритании, предлагает обрабатывать тело покойного специальным щелочным раствором. В течение двух-трех часов ткани тела полностью растворяются, превращаясь в воду, остается лишь несколько кусочков костей. Такая водная кремация называется «ресомацией». Создатели технологии из компании Resomation LTD утверждают, что при этом выделяется на 35% меньше углекислого газа и тратится в 10 раз меньше энергии, чем при обычной кремации. Процедура, конечно, не дешева, так как требует серьезных затрат: один аппарат для ресомации стоит $400 тысяч.
В Швеции разработан и используется другой способ – так называемая промессия. Тело замораживают с помощью жидкого азота, а затем подвергают вибрации – и в результате оно буквально обращается в пыль. Эту пыль смешивают с почвой и превращают в своего рода компост.
Если при «переработке» тела речь не идет о кремации, то помимо разработки технологии необходимо менять еще и законодательство: превратить человека в компост легально можно в уже упоминавшейся выше Швеции, а с 2020 года такой способ захоронения станет возможным применять в американском штате Вашингтон.
Среди лоббистов закона – компания Recompose, которая предлагает превращать останки в компост в специальных стальных емкостях, заполненных травой, древесными щепками и соломой. Процесс «естественного органического восстановления», как называют технологию ее создатели, занимает около 30 дней, после чего родственники могут забрать компост и удобрить им целый сад.
Создательница Recompose Катрина Спейд, изучая способы создания компоста из человеческого тела, участвовала в работе команды исследователей на так называемой «Ферме тел» Университета Западной Каролины. Первоначальная цель этих исследований – расширение знаний в области судебной медицины. Ученые неделями и месяцами наблюдают на специально отведенной территории, как человеческие тела разлагаются под воздействием естественных природных факторов: дождя, снега, солнца, ветра, насекомых. Кстати, пожертвовать свое тело этой «ферме» – тоже своего рода экологичный способ закончить жизнь: исследователи используют только тела добровольных доноров. Одновременно на благо науки разлагаются 10-12 трупов.
«Человечество начинает задумываться». Экология и традиция
Хотя традиционные похороны нельзя назвать проблемой номер один для окружающей среды, неудивительно, что люди задаются вопросом, как уйти из жизни, не навредив планете, говорят экологи.
«Сейчас в принципе человечество начинает задумываться о том, как оно живет: рождение, потребление, покупка продуктов (тренд на отказ от пластика при покупке продуктов питания), уход за детьми (многоразовые памперсы) и так далее. Похороны – неотъемлемая часть жизни любого человека. Люди начинают говорить об этом и думать “в эту сторону”», – говорит руководитель пресс-службы Greenpeace.
«Если человек не понимает, “зачем” он это делает, то никакого смысла в этом нет», – говорит социальный антрополог и танатолог Сергей Мохов. (Танатология – направление в философии, посвященное анализу смерти).
«Главный аргумент – не загрязнять окружающую среду. Это не про моду, которая проходит. Это некие глобальные изменения, за которыми стоит всегда определенный трендсеттер. Современный язык экологических похорон – это одна из составных вещей общего проекта гуманизации, который включает обсуждение прав животных, киборгов, людей, вопросов гендера, потребления, критики капитализма. Очень левая повестка. Есть некая группа интеллектуалов, которые в большинстве своем придерживаются левых позиций, для них это одна из частей. Если посмотреть на риторику тех, кто выступает за экологичные похороны, то это критика капитализма, тоталитаризма, власти государства и прочего. При этом, конечно, активно используют цифры в свою сторону. Хотя, я должен признать, что современная похоронная индустрия, в том числе американская, не столь “дружелюбна”, как может показаться», – рассуждает Мохов.
Что же касается традиционных религий, то Коран и Тора, например, напрямую говорят о том, что усопшие должны быть погребены в прямом контакте с почвой. Современное христианство, как правило, разрешает и традиционные похороны, и кремацию, в то время как в иудаизме кремация строго запрещена. Некоторые буддистские общины практикуют традицию оставлять тела умерших диким животным, возвращая тем самым останки природе.
«Это секулярная идея, либо очень протестантская. Для людей, которые открыты к таким вещам. Сами по себе экологичные похороны никак не противоречат, по крайней мере, христианской доктрине воскрешения, даже кремация. Самое важное – это некая локация останков. Поэтому католичество разрешило кремировать, но не разрешило развеивать», – говорит об «экопохоронах» Сергей Мохов.
Возможны ли в России экологичные похороны
Компания Voyager (предлагает нестандартные похоронные услуги, включая биоразлагаемые дизайнерские гробы, биосаваны из грибных спор и похороны в морских рифах) на запрос «Настоящего Времени» ответила, что экологические похороны у них заказывают довольно часто, особенно мужчины старше 35 лет. Но так как эта компания пока монополист на российском рынке экологичных похорон, то и стоимость их выше традиционной церемонии.
В Greenpeace рассказывают, как самые обычные похороны сделать менее губительными для окружающей среды: достаточно отказаться от искусственных цветов и венков (лучше посадить на могиле дерево или другие растения), выбрать гроб из дерева, а не из металла и синтетических тканей, не применять бальзамирование. А если выбрали кремацию – не развеивать пепел в горах и вблизи водоемов.
Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время».
Автор материала: Анастасия Дыбленко.
Верстка на «Клоопе»: Халимов Рустам