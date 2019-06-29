1 min read
Кладбище. Фото: Dave Harrison / flickr

Дисклеймер: Привет, это редакция «Клоопа»! Каждый день мы читаем очень много статей о том, что совершенно не связано с Кыргызстаном. Многие из вопросов, которые раскрываются в этих материалах, тоже заслуживают внимания. Поэтому мы решили переводить то, что интересно нам и таким образом рассказывать об этом вам. Это экспериментальный формат, поэтому делитесь с нами своим мнением в комментариях!

Если же вам не хочется читать текст о разных способах погребения усопших, то почитайте наш материал о том, как в Кыргызстане у работающих женщин нет свободного времени.

В начале 1990-х Дон Броули и Тодд Барбер из Флориды решили заняться спасением коралловых рифов. Они увлекались дайвингом, много знали о разрушении рифов и исчезновении их обитателей. Вместе с друзьями они основали целую компанию, которая из специальной смеси на основе бетона создавала искусственные рифы – тех же цветов и размеров, что и настоящие. По форме они напоминают полусферы, утяжеленные снизу (для устойчивости), с отверстиями и шероховатой поверхностью (чтобы лучше росли настоящие кораллы).

В 1998 году у Броули умер тесть. Его звали Карлтон Глен Палмер, он был известным пианистом и незадолго до смерти написал, что хотел бы «вечно слышать океан» и стать рифом, чтобы мимо него проплывали морские окуни и красные луцианы. Когда Палмер умер, Броули решил исполнить последнюю волю тестя. Так компания Eternal Reefs из создателей искусственных рифов превратилась в первопроходцев экологичного погребения.

Если описывать технологию совсем в общих чертах, то к смеси для изготовления рифов на основе бетона теперь добавляется еще и прах умерших. Стоимость рифов разная: за $3 тысячи можно «перевоплотиться» в риф покрупнее, за $1,5 тысячи – в пристанище для мелкой рыбешки и рачков. Есть также «бюджетное» решение ($850) – Community Reef. Для его создания смешивается прах нескольких умерших.

Искусственный «погребальный» риф. Фото: Eternal Reefs / Facebook

Что не так с обычными похоронами

В мире ежегодно умирает около 56 миллионов человек – примерно 0,73% всего населения планеты (для сравнения, численность населения Италии – 59 миллионов человек). Кладбища разрастаются и переполняются. Те, что раньше были на окраинах, оказываются в центре городов и жилых районов.

Территории кладбищ загрязняют почву и грунтовые воды. При этом сами по себе продукты распада человеческих тел – самое экологичное, что попадает под землю, говорят эксперты. Но «в комплекте» с ними в почве оказывается металл, пластик, ткани и химикаты.

Подвергаясь коррозии, металлы, из которых сделаны гробы и фурнитура для них, могут выделять вредные токсичные вещества. Сами гробы, как правило, изготовлены из дерева, но каркас может быть стальным, для герметичности используется резина, для внутренней обивки – ткань. Еще одна неэкологичная традиция – венки и искусственные цветы, перечисляет руководитель пресс-службы Greenpeace Виолетта Рябко: «В России нет заводов, которые могут переработать эти пластиковые цветы. Они становятся просто мусором». Если тело транспортируют на самолете или если хоронят военнослужащего, используется цинковый гроб.

Фото иллюстративное. Фото: Polly Pereguinn / flickr

«К производимым продуктам для похоронной индустрии [в России] отсутствуют ГОСТы и системы оценки качества. Из чего делают гробы, венки? Совсем сложно это оценивать. Нельзя сказать, экологичные они или неэкологичные, что в них используется, какие там ткани. Это может быть совсем по-разному. В Европе об этом говорят. А в России – не очень», – говорит представитель Greenpeace.

Согласно Федеральному закону России «О погребении и похоронном деле» используемые при погребении предметы и вещества (гробы, урны, венки, бальзамирующие вещества) должны «соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям в области охраны окружающей среды». Детализации этих требований в законе нет.

Фото иллюстративное. Фото: elPadawan / flickr

В США в похоронной индустрии повсеместно практикуется бальзамирование для приостановки процесса разложения. Жидкость для бальзамирования вводится с помощью инъекций через сосуды в кровь либо через специальные разрезы в полости тела. Составы для бальзамирования бывают разными: формалин, сулема, спирт, хлористый цинк, глицерин. На обработку одного тела уходит три-четыре литра раствора. Формальдегид обладает канцерогенными свойствами, а работающие с формалином люди – в группе риска по онкологическим заболеваниям.

Альтернатива погребению забальзамированного тела в железном гробу – кремация. Но и она небезупречна с точки зрения экологов. Исследователь похоронных практик и автор бестселлера «Уйти красиво» американка Кейтлин Даути утверждает, что «на один сеанс кремации требуется количество газа, соответствующее 800-километровой поездке на автомобиле».

«Какие-то выбросы при кремации есть, поскольку это процесс сжигания, а при любом сжигании могут быть выбросы. Зависит от того, какие фильтры установлены, это всегда индивидуальный случай. Я видела исследования, что при кремации в атмосферу может выделяться ртуть. Это может зависеть, например, от того, какие зубные пломбы были при жизни у человека», – говорит Виолетта Рябко.

Крематорий в Минске. Фото: УП «Спэцкамбінат» КБА

Как умереть экологично

Чтобы приблизить обычные похороны к «экостандартам», некоторые компании (в основном в Европе и США) применяют вместо бальзамирования охлаждение тела до низких температур (процессы разложения замедляются, но в почву не попадают вредные вещества), а вместо гроба используют тканевый саван. Либо сам гроб может быть биоразлагаемым: картонный, бамбуковый, сделанный из водорослей.

Выпускники американского Массачусетского технологического института (MIT) запустили стартап Coeio, который изготавливает костюмы для похорон и саваны из материала, пропитанного спорами плотоядных грибов. Попадая в почву, они прорастают и ускоряют процесс разложения.

Итальянские дизайнеры разработали «погребальную капсулу» (Capsula Mundi). Ее уже можно приобрести онлайн: в емкость в форме яйца помещается прах кремированного человека, и капсулу можно закапывать в землю. Впоследствии из нее вырастает дерево, которое одновременно служит своего рода памятником и вырабатывает кислород, компенсируя «углеродный след», оставленный человеком в течение жизни. Сейчас авторы Capsula Mundi разрабатывают версию, для которой тело не нужно будет кремировать: умершего в позе эмбриона можно будет целиком поместить в огромную яйцеобразную емкость и так похоронить.

Проект погребальной капсулы Capsula Mundi на дизайнерской выставке в Варшаве в 2016 году. Фото: capsulamundi.it

Похожие урны, но только для праха, изготавливает (и отправляет почтой по всему миру) испанская компания Bios – из экологичного кокоса, целлюлозы или прессованного торфа. Группа ученых и бизнесменов из США основала компанию Let Your Love Grow, которая создает смесь из праха и плодородной почвы. Ее можно использовать для выращивания растений.

Еще одна компания, на этот раз в Великобритании, предлагает обрабатывать тело покойного специальным щелочным раствором. В течение двух-трех часов ткани тела полностью растворяются, превращаясь в воду, остается лишь несколько кусочков костей. Такая водная кремация называется «ресомацией». Создатели технологии из компании Resomation LTD утверждают, что при этом выделяется на 35% меньше углекислого газа и тратится в 10 раз меньше энергии, чем при обычной кремации. Процедура, конечно, не дешева, так как требует серьезных затрат: один аппарат для ресомации стоит $400 тысяч.

В Швеции разработан и используется другой способ – так называемая промессия. Тело замораживают с помощью жидкого азота, а затем подвергают вибрации – и в результате оно буквально обращается в пыль. Эту пыль смешивают с почвой и превращают в своего рода компост.

Если при «переработке» тела речь не идет о кремации, то помимо разработки технологии необходимо менять еще и законодательство: превратить человека в компост легально можно в уже упоминавшейся выше Швеции, а с 2020 года такой способ захоронения станет возможным применять в американском штате Вашингтон.

Среди лоббистов закона – компания Recompose, которая предлагает превращать останки в компост в специальных стальных емкостях, заполненных травой, древесными щепками и соломой. Процесс «естественного органического восстановления», как называют технологию ее создатели, занимает около 30 дней, после чего родственники могут забрать компост и удобрить им целый сад.

Создательница Recompose Катрина Спейд, изучая способы создания компоста из человеческого тела, участвовала в работе команды исследователей на так называемой «Ферме тел» Университета Западной Каролины. Первоначальная цель этих исследований – расширение знаний в области судебной медицины. Ученые неделями и месяцами наблюдают на специально отведенной территории, как человеческие тела разлагаются под воздействием естественных природных факторов: дождя, снега, солнца, ветра, насекомых. Кстати, пожертвовать свое тело этой «ферме» – тоже своего рода экологичный способ закончить жизнь: исследователи используют только тела добровольных доноров. Одновременно на благо науки разлагаются 10-12 трупов.

«Человечество начинает задумываться». Экология и традиция

Хотя традиционные похороны нельзя назвать проблемой номер один для окружающей среды, неудивительно, что люди задаются вопросом, как уйти из жизни, не навредив планете, говорят экологи.

«Сейчас в принципе человечество начинает задумываться о том, как оно живет: рождение, потребление, покупка продуктов (тренд на отказ от пластика при покупке продуктов питания), уход за детьми (многоразовые памперсы) и так далее. Похороны – неотъемлемая часть жизни любого человека. Люди начинают говорить об этом и думать “в эту сторону”», – говорит руководитель пресс-службы Greenpeace.

«Если человек не понимает, “зачем” он это делает, то никакого смысла в этом нет», – говорит социальный антрополог и танатолог Сергей Мохов. (Танатология – направление в философии, посвященное анализу смерти).

«Главный аргумент – не загрязнять окружающую среду. Это не про моду, которая проходит. Это некие глобальные изменения, за которыми стоит всегда определенный трендсеттер. Современный язык экологических похорон – это одна из составных вещей общего проекта гуманизации, который включает обсуждение прав животных, киборгов, людей, вопросов гендера, потребления, критики капитализма. Очень левая повестка. Есть некая группа интеллектуалов, которые в большинстве своем придерживаются левых позиций, для них это одна из частей. Если посмотреть на риторику тех, кто выступает за экологичные похороны, то это критика капитализма, тоталитаризма, власти государства и прочего. При этом, конечно, активно используют цифры в свою сторону. Хотя, я должен признать, что современная похоронная индустрия, в том числе американская, не столь “дружелюбна”, как может показаться», – рассуждает Мохов.

Фото иллюстративное. Фото: Bernd Thaller / flickr

Что же касается традиционных религий, то Коран и Тора, например, напрямую говорят о том, что усопшие должны быть погребены в прямом контакте с почвой. Современное христианство, как правило, разрешает и традиционные похороны, и кремацию, в то время как в иудаизме кремация строго запрещена. Некоторые буддистские общины практикуют традицию оставлять тела умерших диким животным, возвращая тем самым останки природе.

«Это секулярная идея, либо очень протестантская. Для людей, которые открыты к таким вещам. Сами по себе экологичные похороны никак не противоречат, по крайней мере, христианской доктрине воскрешения, даже кремация. Самое важное – это некая локация останков. Поэтому католичество разрешило кремировать, но не разрешило развеивать», – говорит об «экопохоронах» Сергей Мохов.

Возможны ли в России экологичные похороны

Компания Voyager (предлагает нестандартные похоронные услуги, включая биоразлагаемые дизайнерские гробы, биосаваны из грибных спор и похороны в морских рифах) на запрос «Настоящего Времени» ответила, что экологические похороны у них заказывают довольно часто, особенно мужчины старше 35 лет. Но так как эта компания пока монополист на российском рынке экологичных похорон, то и стоимость их выше традиционной церемонии.

В Greenpeace рассказывают, как самые обычные похороны сделать менее губительными для окружающей среды: достаточно отказаться от искусственных цветов и венков (лучше посадить на могиле дерево или другие растения), выбрать гроб из дерева, а не из металла и синтетических тканей, не применять бальзамирование. А если выбрали кремацию – не развеивать пепел в горах и вблизи водоемов.

Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время».

Автор материала: Анастасия Дыбленко.

Верстка на «Клоопе»: Халимов Рустам

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА