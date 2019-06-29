В начале 1990-х Дон Броули и Тодд Барбер из Флориды решили заняться спасением коралловых рифов. Они увлекались дайвингом, много знали о разрушении рифов и исчезновении их обитателей. Вместе с друзьями они основали целую компанию, которая из специальной смеси на основе бетона создавала искусственные рифы – тех же цветов и размеров, что и настоящие. По форме они напоминают полусферы, утяжеленные снизу (для устойчивости), с отверстиями и шероховатой поверхностью (чтобы лучше росли настоящие кораллы).

В 1998 году у Броули умер тесть. Его звали Карлтон Глен Палмер, он был известным пианистом и незадолго до смерти написал, что хотел бы «вечно слышать океан» и стать рифом, чтобы мимо него проплывали морские окуни и красные луцианы. Когда Палмер умер, Броули решил исполнить последнюю волю тестя. Так компания Eternal Reefs из создателей искусственных рифов превратилась в первопроходцев экологичного погребения.

Если описывать технологию совсем в общих чертах, то к смеси для изготовления рифов на основе бетона теперь добавляется еще и прах умерших. Стоимость рифов разная: за $3 тысячи можно «перевоплотиться» в риф покрупнее, за $1,5 тысячи – в пристанище для мелкой рыбешки и рачков. Есть также «бюджетное» решение ($850) – Community Reef. Для его создания смешивается прах нескольких умерших.