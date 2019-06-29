Урмат Самаев. Фото: Кактус

27 июня стало известно, что заместителем председателя парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции стал депутат фракции «Кыргызстан» Урмат Самаев. Его кандидатуру одобрили 86 парламентариев.

В тот же день в парламенте сначала подтвердили, а затем опровергли уход с поста зампреда комитета по правопорядку депутата Искендера Матраимова.

Сначала сообщалось, что Искендер Матраимов покинул пост зампредседателя из-за расследования «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 млн. После пресс-служба парламента сообщила, что в комитете будут два заместителя — и Матраимов, и Самаев. Возглавляет комитет Наталья Никитенко из фракции «Ата Мекен».

«Чемпион» и контрабанда

Урмат Самаев упоминался в СМИ в связи с перестрелкой контрабандистов в Токмаке в конце января 2019 года. Тогда один из контрабандистов рассказал, что с инцидентом связан депутат парламента по прозвищу «Чемпион».

Очевидно, информация о неком «Чемпионе» касалась Самаева, в прошлом тренере по боксу. Он тогда отрицал, что был в Токмаке.

«Я был в Чон-Кемине. Мне звонят и говорят, что в СМИ написали про меня, но сам я не читал. Мне это неинтересно. Не имею к этому никакого отношения», — сказал он «Акипрессу». Позднее депутат все же признал, что был в Токмаке во время перестрелки и «примирял стороны», а участник перестрелки Аскат Усенов записал обращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову и попросил «помощи и защиты от депутата Самаева».

Канат Исаев

Депутат Канатбек Исаев, бывший глава фракции «Кыргызстан», считает, что его однопартиец Самаев не причастен к ОПГ.

«Я официально могу заявить, что Самаев никогда не был членом организованной преступной группировки. Если я говорю неправду, пусть МВД или ГКНБ ответят на это. Мы с ним из одного района. Он всего лишь спортсмен», — сказал Исаев.

Канатбек Исаев в прошлом — мэр Токмака, а во время правления президента Алмазбека Атамбаева против него возбуждались уголовные дела, связанные с коррупцией в бытность мэром. В СМИ также появлялась информация, что доверенным лицом Исаева является Самаев, якобы контролирующий поток контрабанды через кыргызско-казахскую границу. Самаев утверждает, что это клевета.

Дамирбек Асылбек уулу

Тем не менее одного из депутатов фракции «Кыргызстан» уже задержали за участие в ОПГ и контрабанде. В феврале 2018 года в Казахстане арестовали депутата и бывшего спортсмена Дамирбека Асылбека уулу. Его считают «главарем банды контрабандистов», в которую входили таможенники, пограничники, брокеры и безработные.