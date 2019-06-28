Совет судей Кыргызстана сообщил, что с октября 2017 года по июнь 2018 года в их дисциплинарную комиссию поступило более двух тысяч жалоб на судей.

По итогам служебного расследования, только 159 судей привлекли к дисциплинарной ответственности — шестерых уволили, 11 получили выговор, 31 — замечания, 103 — предупреждение.

Также члены Совета дали согласие на привлечение к уголовной ответственности 8 судей.

Дисциплинарная комиссия вернула 1,5 тысячи жалоб в адрес судей, не рассмотрев их по существу. Это связано с тем, что заявители неправильно составили свои обращения.

«Граждане в основном обращаются [с просьбой рассмотреть] судебные акты. Но дисциплинарный комитет не имеет права рассматривать акты. Поэтому возвращаются те заявления, которые не в компетенции комитета», — пояснила пресс-служба Совета судей.

Президент Сооронбай Жээнбеков уже второй год критикуют судей. В 2018 году президент заявил, что многие суды «намеренно» затягивают процессы, и граждане в течение долгого времени не могут добиться справедливости.

В марте 2019 года Жээнбеков заявил, что судебная система не оправдывает увеличение расходов на свое содержание.

Расходы на судебную систему увеличиваются ежегодно. В 2019 году расходы составили 2 млрд 154 млн сомов, а в 2014 году — 724 млн. В Кыргызстане работают более 440 судей.