Новость обновлена в 15:32

Издание «Спутник» 27 июня сообщило, что депутат парламента Искендер Матраимов покинул пост зампредседателя комитета по противодействию преступности и борьбе с коррупцией из-за расследования «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 млн. По информации журналистов, к выводу денег может быть причастна семья Матраимовых, которая считается одной из самых богатых и влиятельных в стране.

Журналист «Клоопа» 28 июня связалась с пресс-службой Жогорку Кенеша для уточнения этой информации, и глава пресс-службы Ибраим Нуракун уулу изначально подтвердил, что депутат Матраимов действительно покинул свою должность в комитете, написав заявление по собственному желанию. По словам Нуракуна уулу, парламентарий сделал это из-за журналистского расследования.

Примерно через полчаса Нуракун уулу повторно связался с редакцией «Клоопа» и пояснил, что Искендер Матраимов не покидал пост зампредседателя парламентского комитета по противодействию преступности и коррупции.

«Оказывается, в комитете будут два заместителя. Депутат Урмат Самаев станет вторым заместителем», — объяснил Нуракун уулу.

Тем не менее, сам Матраимов заявил о готовности покинуть пост зампредседателя комитета, если при проверке имущества его семьи возникнет конфликт интересов. Его коллега, депутат Дастан Бекешев также призвал его покинуть свой пост в комитете для избежания конфликта интересов.

Финпол ведет проверку имущества всей семьи Матраимовых после расследования «Азаттыка». Проверка продолжается на протяжении пяти месяцев. Следствие уже дважды обратилось к авторам расследования и попросило их предоставить оригиналы документов о денежных переводах.

Вместе с Матраимовым заместителем председателя комитета стал депутат фракции «Кыргызстан» Урмат Самаев — его кандидатуру поддержали 86 парламентариев.

Самаев стал известен после того, как в СМИ появились публикации о перестрелке возле контрольно-пропускного пункта «Токмак — Автодорожный», которая произошла в конце января 2019 года.

Тогда журналисты сообщили, что участники конфликта — контрабандисты, и некоторые из них связаны с неким мужчиной по кличке «Чемпион». Позже выяснилось, что «Чемпионом» является Урмат Самаев. Его также вызывали на допрос в милицию, но он заявил о непричастности к инциденту.

Соавтор: Элвира Султанмурат кызы