Глава пресс-службы ГУВД Бишкека Мира Абдылдаева поругалась с администрацией салона красоты в Бишкеке. Видео с записью ссоры появилось в фейсбуке 27 июня. Где и когда именно произошел инцидент — неизвестно.

Хозяйка салона заявила, что Абдылдаева опоздала на несколько часов на процедуру наращивания ресниц, но затем пришла и потребовала у администрации сделать ей наращивание.

«Администрация салона предложила услугу в другое время, на что клиентка не согласилась и стала скандалить, угрожать связями в МВД, требуя возврата денег. Услышав угрозы из ее уст, администратор салона решила вернуть ей деньги […] Но увидев кошелек клиентка начала отбирать кошелек со всеми деньгами и схватилась за настольную лампу», — говорится в описании к посту в фейсбуке.

Сотрудница салона красоты утверждает, что получив отказ, Абдылдаева «материлась и грозилась закрыть салон, используя большие связи в милиции».

Сама Абдылдаева позже подтвердила изданию vesti.kg, что на видеозаписи действительно запечатлен ее конфликт с администрацией салона.

«Я действительно опоздала в салон, потому что сдавала анализы. Поэтому попросила своего супруга, чтобы он объяснил им ситуацию и оставил им комиссию в размере 200 сомов. Она отказалась отдавать мне деньги, сославшись на то, что мастер остался без работы», — сказала Абдылдаева.

Однако она отрицает, что угрожала салону закрытием и связями в милиции. По словам Абдылдаевой, администратор напала на нее первой.

«Когда я махнула рукой, у нее поцарапалась шея, и я извинилась за это. Даже когда меня останавливают гаишники, я не показываю им свое удостоверение. И я не кичилась своими связями в МВД перед администратором салона», — сказала она.