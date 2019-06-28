В Жогорку Кенеше 28 июня прошло заключительное заседание, завершившееся под звуки гимна Кыргызстана.

Парламентарии ушли на каникулы на следующий день после того, как лишили бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента.

Спикер парламента Дастан Джумабеков поблагодарил депутатов за «плодотворную работу» и заявил, что за время пятой сессии с сентября по июнь Жогорку Кенеш «принял ряд важных законопроектов».

По его словам, законопроекты и постановления, принятые парламентом, «направлены на улучшение жизни населения и развития экономики».

Одним из законопроектов, одобренных парламентом, стал документ, прописывающий механизм снятия неприкосновенности с экс-президентов.

Несмотря на то, что президент Сооронбай Жээнбеков подписал этот закон в середине мая, депутаты начали активно с ним работать лишь после того, как Атамбаев назвал парламент «сопливым» во время митинга перед своими сторонниками.

И в итоге им понадобилось около двух недель, чтобы лишить Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента.

Депутаты 13 июня раскритиковали Атамбаева за его высказывания, а после создали комиссию по вопросу о снятии с него неприкосновенности

Уже 20 июня комиссия подготовила свое заключение и направила его в Генпрокуратуру. Главный надзорный орган ответил 24 июня и поддержал пять из шести обвинений, выдвинутых депутатами. А уже 27 июня проголосовали за лишение Атамбаева неприкосновенности.

Лишение неприкосновенности Атамбаева стало результатом конфликта бывшего президента с Жээнбековым, который начался в марте 2018 года. Тогда Атамбаев официально объявил о возвращении в политику и раскритиковал своего преемника за неэффективную борьбу с коррупцией.