Строительство трассы Балыкчы — Корумду в 2017 году

Замминистра финансов Улугбек Карымшаков заявил на заседании парламента 27 июня, что в 2019 году власти не смогут завершить строительство трассы Балыкчы — Корумду в Иссык-Кульской области.



По его словам, министерство транспорта запросило на строительство дороги 1 млрд сомов, но таких денег в бюджете нет. Карымшаков заявил, что средства могут быть выделены, если появится дополнительный источник финансирования.



Министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов сказал, что в этом году власти планируют завершить строительство семи километров внутренних дорог в городе Балыкчы.



Реконструкция дороги Балыкчи-Корумду началась в 2016 году. Общая протяженность трассы составляет 104 километра. Проект строительства дороги был оценен в 6,8 миллиарда сомов.



Власти должны отремонтировать еще 35 километров трассы, и на это им нужно более 2 млрд сомов.



Дорога Балыкчы-Корумду — один из немногих масштабных инфраструктурных проектов, который делается за счет бюджета страны, а не за счет грантов или кредитов.



Власти хотели продать мобильный оператор «Мегаком», чтобы оплатить ее строительство, но не нашли покупателя для компании.

Со строительством дороги связано несколько скандалов — отставка премьер-министра Темира Сариева из-за подозрений в коррупции, забастовки строителей трассы из-за невыплаты зарплат, вырубка аллеи Раппопорта и постоянная приостановка реконструкции.