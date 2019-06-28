Резиденция Алмазбека Атамбаева. Фото: Айсымбат Токоева / Kloop.kg

Новость обновлена в 12:00

Госкомитет нацбезопасности сообщил, что не отзывал сотрудников госохраны из резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.

«В настоящее время численность сотрудников, обеспечивающих безопасность экс-президента остается прежней. ГКНБ готов при необходимости дополнительно предоставить охрану для усиления обеспечения безопасности экс-президента», — сообщили в спецслужбе.

Однако зампредседателя СДПК и близкая соратница Атамбаева Кундуз Джолдубаева сообщила «Клоопу», что ночью резиденцию Атамбаева покинули сотрудники, которые охраняли ее периметр.

«Личная госохрана находится [в резиденции] при Атамбаеве», — добавила она.

Сторонники бывшего президента рано утром 28 июня сообщили журналистам «Клоопа», что сотрудники госохраны покинули резиденцию Атамбаева.

Последние четыре дня у дома Атамбаева находится «Народный штаб» — более 200 человек, которые приехали поддерживать и защищать экс-президента.

По словам сотрудников штаба, госохрана обеспечивала безопасность объектов возле дома Атамбаева, но не самого экс-президента.

Лишение неприкосновенности Атамбаева

Информация об отъезде госохраны появилась после того, как парламент лишил Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Теперь бывший президент не имеет привилегий, одна из которых обеспечение его безопасности.

Парламентарии поддержали заключение Генпрокуратуры и депутатской комиссии, которые нашли признаки преступлений в действиях Атамбаева, когда он был президентом.

Парламентарии обвинили Атамбаева в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконном получении земель и коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Сам Атамбаев назвал все обвинения «полным абсурдом и чушью», а также заявил, что президент Сооронбай Жээнбеков «запустил маховик беззакония и беспредела».

Бывший президент неоднократно заявлял, что не собирается покидать Кыргызстан. Он также заявил, что не признает легитимность власти своего преемника и президента Сооронбая Жээнбекова.

«Это моя родина. Те, кто сбегает — это другие люди. Те, кто пытается избавиться от меня, рано или поздно сами сбегут», — сказал Атамбаев вечером 27 июня на встрече со своими сторонниками.

Лишение неприкосновенности Атамбаева произошло на фоне конфликта бывшего президента с Жээнбековым, который начался в марте 2018 года. Тогда Атамбаев официально объявил о возвращении в политику и раскритиковал своего преемника за неэффективную борьбу с коррупцией.