Это произошло в пятницу 28 июня, примерно в 5:00 утра. Об этом сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева сообщили журналистам «Клоопа», находящимся возле его дома в Кой-Таше.

«Сколько именно охранников выехали отсюда — пока неизвестно. Сотрудники штаба говорят, что уехавшие обеспечивали безопасность не самого Атамбаева, а объектов возле его дома», — сообщил журналист «Клоопа» Тилек Бейшеналиев.

По оценке журналистов «Клоопа», ночью дежурство возле резиденции Атамбаева вели около 60 человек. Среди них были и конные всадники.

Сторонники Атамбаева уже несколько дней находятся возле его дома — люди выражают поддержку бывшему президенту и заявляют о готовности его защищать. 27 июня парламент лишил Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента.

Сам Атамбаев неоднократно заявлял, что не собирается покидать Кыргызстан.

«Это моя родина. Те, кто сбегает – это другие люди. Те, кто пытается избавиться от меня, рано или поздно сами сбегут», — сказал Атамбаев вечером 27 июня на встрече со своими сторонниками.

Он также заявил, что не признает президентство своего преемника Сооронбая Жээнбекова и считает его нелегитимным.

Соавторы: Тилек Бейшеналиев, Алмир Алмамбетов, Элвира Султанмурат кызы