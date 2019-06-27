Алмазбек Атамбаев все-таки вышел к своим сторонникам и журналистам поздно вечером 27 июня. Отвечая на вопрос одного из журналистов о его отношении к президенту Сооронбаю Жээнбекову, Атамбаев заявил, что не признает его легитимность.

«Я уже говорил, что не признаю. Его легитимность вызывает большие вопросы», — цитирует Атамбаева «Азаттык».

Когда ему напомнили о том, что Сооронбай Жээнбеков — его ставленник, Атамбаев ответил, что люди ошибаются.

«Пророк говорил: “Я тоже человек, и я тоже ошибаюсь”. А я не пророк. Посмотрите на моих друзей вокруг. Самым близким другом был Сооронбай Жээнбеков, вторым – Иса Омуркулов. Но я не могу предвидеть действия людей», — сказал он.

Атамбаев добавил, что не намерен приходить по вызову следователей и будет отвечать на их вопросы только в письменном виде.

«У меня есть адвокат. Если у прокуратуры возникнут вопросы, мы ответим в письменном виде. Все обвинения в мой адрес – вранье. Все же видим, как проходит следствие», — приводит слова Атамбаева Kaktus.Media.

Он добавил, что не смотрел заседание парламента, на котором его лишили неприкосновенности и сказал, что готов к объединению с оппозиционерами.

Снятие неприкосновенности с Атамбаева

Парламент проголосовал за то, чтобы лишить Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности 27 июня. За это проголосовали 103 депутата, 6 — против. Самому Атамбаеву не удалось выступить в парламенте, хотя его сторонники и настаивали на том, что его надо пригласить.

Таким образом, парламентарии поддержали обвинительное заключение Генерального прокурора Откурбека Джамшитова, которое ранее подготовила депутатская комиссия. Генеральная прокуратура нашла признаки пяти преступлений, которые совершил Атамбаев будучи главой государства.

В частности, Атамбаева обвинили в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконном получении земель, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и в причастности к незаконным поставкам угля на теплоэлектроцентраль, а также в аффилированном владении компаниями.

Сам Атамбаев назвал обвинения в свой адрес «полным абсурдом и чушью». Он добавил, что его главный политический противник, бывший соратник и нынешний президент Сооронбай Жээнбеков «запустил маховик беззакония и беспредела».

Сооронбай Жээнбеков ни разу публично не комментировал действия парламента по снятию с его предшественника статуса экс-президента и неприкосновенности.

На фоне принятия решения о лишении Атамбаева неприкосновенности, к его дому в Кой-Таше стали приезжать люди, которые заявили о готовности защищать бывшего президента. Возле особняка Атамбаева также выставили бетонные блоки, а на территорию дома завезли камни.

Лишение неприкосновенности Атамбаева стало результатом конфликта бывшего президента с Жээнбековым, который начался в марте 2018 года. Тогда Атамбаев официально объявил о возвращении в политику и раскритиковал своего преемника за неэффективную борьбу с коррупцией.