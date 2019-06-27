Вечером 27 июня в резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прошла пресс-конференция его сторонников.

Перед журналистами выступили председатель СДПК Асель Кодуранова и депутаты Ирина Карамушкина, Анвар Артыков и Карамат Орозова. Кроме этого, там среди собравшихся был советник Атамбаева Фарид Ниязов, юрист близких соратников Атамбаева Сергей Слесарев и представители «Народного штаба», которые уже несколько дней дежурят у дома бывшего президента.

Однако самого Атамбаева на пресс-конференции не было. Ниязов объяснил отсутствие Атамбаева «его занятостью другими проектами».

Участники пресс-конференции озвучили несколько требований к действующей власти, которая несколькими часами ранее лишила Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

В частности, президента Сооронбая Жээнбекова призвали «не отдавать прямых приказов парламенту», а также правоохранительным органам и судебной системе.

Кроме этого, Жээнбекова попросили «остановить серых кардиналов» — экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова и своего брата, депутата Асылбека Жээнбекова. Сторонники Атамбаева заявили, что именно президент ответственен за спокойствие и единство народа.

Фарид Ниязов заявил, что штат поддержки Атамбаева будет обсуждать действия властей.

«Народ будет требовать отставки правительства. Я думаю, что действия властей специально делаются летом перед отпускам, чтобы исполнить свои намерения […] Если парламент и Генпрокуратура все сделали за два дня, то “Народный штаб” все будет обсуждать», — цитирует Ниязова Kaktus.Media.

Также слово взяла председатель СДПК и депутат Асель Кодуранова, которая заявила, что депутаты, проголосовавшие за лишение Атамбаева неприкосновенности, «нарушили закон».

«Депутаты, которые поддержали снятие неприкосновенности, должны рано или поздно привлечены к ответственности», — сказала она.

По словам ее коллеги Анвара Артыкова, сегодняшние действия показали народу, что в стране есть творится правовой беспредел и сейчас идет подрыв доверия к власти. «Видно, что депутаты находятся под давлением и вынуждены были голосовать [за лишение Атамбаева неприкосновенности]», — заявил Артыков.

Юрист Сергей Слесарев заявил, что сторонники Атамбаева будут ожидать действий, которые будут совершать правоохранительные органы.

«Те постановления, которые были приняты по лишению статуса Атамбаева, были приняты в нарушение законов и конституции. Мы видим нарушения с самого начала, и теперь будем ждать дальнейшее нарушение законов», — добавил он.

Сторонники Атамбаева потребовали от вице-спикера Аиды Касымалиевой сдать депутатский мандат, а также заявил, что депутата Ису Омуркулова надо привлечь к уголовной ответственности. Последним требованием стало незамедлительное освобождение политзаключенных, которые сейчас находятся под арестом.

Снятие неприкосновенности с Атамбаева

Парламент проголосовал за то, чтобы лишить Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности 27 июня. За это проголосовали 103 депутата, 6 — против. Самому Атамбаеву не удалось выступить в парламенте, хотя его сторонники и настаивали на том, что его надо пригласить.

Таким образом, парламентарии поддержали обвинительное заключение Генерального прокурора Откурбека Джамшитова, которое ранее подготовила депутатская комиссия. Генеральная прокуратура нашла признаки пяти преступлений, которые совершил Атамбаев будучи главой государства.

В частности, Атамбаева обвинили в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконном получении земель, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и в причастности к незаконным поставкам угля на теплоэлектроцентраль, а также в аффилированном владении компаниями.

Сам Атамбаев назвал обвинения в свой адрес «полным абсурдом и чушью». Он добавил, что его главный политический противник, бывший соратник и нынешний президент Сооронбай Жээнбеков «запустил маховик беззакония и беспредела».

Сооронбай Жээнбеков ни разу публично не комментировал действия парламента по снятию с его предшественника статуса экс-президента и неприкосновенности.

На фоне принятия решения о лишении Атамбаева неприкосновенности, к его дому в Кой-Таше стали приезжать люди, которые заявили о готовности защищать бывшего президента. Возле особняка Атамбаева также выставили бетонные блоки, а на территорию дома завезли камни.

Лишение неприкосновенности Атамбаева стало результатом конфликта бывшего президента с Жээнбековым, который начался в марте 2018 года. Тогда Атамбаев официально объявил о возвращении в политику и раскритиковал своего преемника за неэффективную борьбу с коррупцией.

Соавторка: Айсымбат Токоева