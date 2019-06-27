Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) сообщила, что журналисты «Азаттыка» все еще не предоставили следствию основные документы по расследованию о выводе $700 млн, к которому может быть причастна семья Матраимовых.

Из-за отсутствия этих документов финполу «не удается провести необходимые досудебные мероприятия».

«Финпол задается вопросом о возникшем пассивном настроении “Азаттыка” в лице [журналиста] Али Токтакунова, выразившегося в затянутом предоставлении оригиналов заявленных банковских документов, указанных в его расследовании», — сообщила пресс-служба финпола.

В ведомстве добавили, что Первомайский райсуд разрешил изъять документы «Азаттыка», но издание передало только часть документов, среди которых нет оригиналов банковских платежей о выводе из Кыргызстане более чем $200 млн.

Финпол заявил, что следствие заинтересовано в «скорейшем установлении истины по данному делу» и надеется на полное и конструктивное сотрудничество со стороны журналиста Токтакунова и «Азаттыка».

Ведомство уже во второй раз за два дня заявляет о том, что «Азаттык» не передает документы, использованные в расследовании.

Редакция радио «Азаттык» заявила 26 июня, что сотрудничает с финполом. Журналисты отметили, что часть документов, использованных в расследовании, официально были переданы ведомству 18 июня.

Вторая часть документов, на которые опирался журналист в своем материале, также будут переданы финансовой полиции.

Расследование «Азаттыка»

Журналист «Азаттыка» Али Токтакунов 29 мая опубликовал расследование о возможной причастности семьи Матраимовых к выводу $700 млн из Кыргызстана.

Депутат парламента Искендер Матраимов назвал расследование «заказом» против его семьи и сказал, что не знаком с людьми, которые перечисляют деньги в его благотворительный фонд, который упоминается в расследовании.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев распорядился проверить данные в журналистском расследовании, а в финполе создали следственную группу, которая изучает данные из «Азаттыка» о выводе денег из Кыргызстана.

Госфинразведка Кыргызстана подтвердила 6 июня, что Айэркен Саймаити, упоминаемый в расследовании, действительно вывел за рубеж около $700 млн.

Однако в ведомстве опровергли то, что в фонд под управлением Матраимовых поступили озвученные «Азаттыком» $2,3 млн. По данным проверки, в фонд поступило лишь $199 тысяч. Такую же сумму называл и депутат Искендер Матраимов.