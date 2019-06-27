На YouTube-канале NUR OSH опубликовали два видеоролика, в которых описывается благотворительная деятельность фонда «Исмаил Ата». Этот фонд управляется семьей Матраимовых — ее считают одной из самых влиятельных и богатых в Кыргызстане. Кто и когда снял видео — непонятно.
Фонд «Исмаил Ата» фигурировал в расследовании «Азаттыка» о выводе $700 млн из Кыргызстана в период с 2011 по 2017 годы. Журналист Али Токтакунов заявил, что от некоего Айэркена Саймаити и его супруги Вуфули Бумаилиамуму в фонд Матраимовых поступило $2,3 млн.
Депутат Искендер Матраимов заявил, что Вуфули Бумаилиамуму перевела в их фонд $199, а не $2,3 млн, как было заявлено в расследовании «Азаттыка».
О чем первое видео
Первый видеоролик длительностью 22 минуты под названием «Матраимовы и спорт» опубликовали 25 июня.
В описании к ролику говорится, что братья Матраимовы (конкретные имена не указаны) оказывают поддержку в разных видах спорта, а также строят спортивные объекты в Кара-Суйском районе (прим. ред.: откуда родом сами Матраимовы), и в городах Ош и Бишкек.
В видеоролике также приводятся интервью с различными чиновниками, тренерами и спортсменами, которые высказываются в поддержку Матраимовых и благодарят их за помощь в развитии спорта.
К примеру, одним из участников видео стал руководитель комитета по спорту при мэрии Оша Кылыч Саркарбаев. Он назвал экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова «героем нашего времени» и сказал, что тот делает «неоценимый вклад» в развитие спорта.
«Скольких футболистов, волейболистов […] [Райымбек Матраимов нас] поддерживает по всем видам спорта. Недавно [команду] по футболу вывел на мировую арену. Своими силами, своими требованиями», — рассказал Саркарбаев.
Также в поддержку деятельности Матраимовых высказался и тренер по футболу в Кара-Суу Касым Тешебаев. По его словам, Райымбек и его младший брат Тилек Матраимов (прим.ред.: аким Кара-Суйского района) поддерживают юных спортсменов на турнирах.
Кроме тренеров и чиновников, в поддержку Матраимова высказались и спортсмены.
«Мы выражаем глубокую признательность Райымбеку Матраимову […] Я сравниваю, как было раньше, и как сейчас. 15 лет назад в Оше было только два-три зала, а сегодня есть спорткомплексы “Эрем”», — рассказал один из спортсменов.
В видео также показали интервью с детьми, которые поблагодарили семью Матраимовых за строительство спортивных объектов.
«Хочу выразить огромную благадарность Райымбеку Матраимову за то, что он поставил нам современное оборудование, я очень благодарна за эти тренажеры. За то, что он дал нам возможность проявить себя и свои лучшие качества в любом виде спорта», — сказала девочка в видео.
В конце видео местные жители благодарят Матраимовых за постройку спортобъектов и площадок для молодежи.
«Вот спортплощадка, которая была построена фондом “Исмаил Ата”. Ее строительство началось в декабре 2018 года, и в тот же месяц состоялось открытие. После этого молодежь села каждый день занимается спортом. До этого никакой площадки в селе не было», — рассказал житель села Ак-Таш Алмаз Абдылдаев.
Второе видео
Второй ролик на канал загрузили 26 июня. Он называется «Матраимовы помогли Фатиме, которая нуждалась в операции». Чем конкретно больна девочка — неясно. В описании говорится, что жители Иссык-Кульской области обратились к Матраимовым, и фонд «Исмаил Ата» оказал им «необходимую помощь».
По словам мужчины, который в видео представлен отцом больной девочки Фатимы, он решил обратиться в фонд «Исмаил Ата» из-за того, что тот помогал другим людям.
«Наша дочь Фатима уже два года в тяжелом состоянии. Мы обращаемся к главе правительства: не ставьте подножку таким братьям, а помогите им. Если таких людей арестуют, то кто будет помогать, таким как мы? Мы желаем, чтобы в Кыргызстане таких людей было больше», — говорит мужчина в видео.
Также в поддержку Матраимовых «от аксакалов Иссык-Кульской области» выступил другой мужчина.
«Весь народ знает, что Райымбек Матраимов занимается благотворительными делами. Пусть ему сопутствует бог. Удачи в его делах, да сохранит [бог] его от злых слов и глаз», — сказал он.
Тем не менее, к концу видео непонятно, какую именно помощь фонд «Исмаил Ата» оказал семье Фатимы.
Почему это важно
Видео стали появляться на канале NUR OSH на фоне сообщений, что в пользу семьи Матраимовых в соцсетях работают фейки и боты. Они оставляют комментарии и делают посты, в которых защищается деятельность Матраимовых.
«У всего есть пределы. Давайте каждое слово будем говорить проверив, тогда и в стране будет развитие. Но такие журналисты как Али пусть ответят перед законом», — такой пример привели журналисты в качестве фейкового.
На канале NUR OSH больше нет никаких видео, кроме двух, что были загружены туда 25 и 26 июня соответственно.
Руководителем спортклубов «Эрем» считают еще одного брата Матраимовых — Руслана. В расследовании «Азаттыка» о выводе $700 млн говорится, что с 2011 года «Эрем» не выплатил в бюджет ничего, а в период с 2017 по 2018 годы было уплачено около 150 тысяч сомов налогов.
Депутат парламента Искендер Матраимов во время выступления на «5 канале» 3 июня заявил, что его благотворительный фонд построил мини футбольное поле, мечеть, а также оплатил контракты на обучение для 76 человек.
Семья Матраимовых оказалась в центре общественного внимания не только из-за расследования «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 млн. Ранее ее начали обсуждать из-за фотографий с высокопоставленными чиновниками, которые приехали на спортивный турнир, организованный Матраимовыми.
Тогда турнир в честь отца Матраимовых посетил спикер парламента Дастан Джумабеков, вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, а также более десяти депутатов. Позже Джумабеков, отвечая на критику общественности, заявил, что семья Матраимовых служит народу Кыргызстана.