В видеоролике также приводятся интервью с различными чиновниками, тренерами и спортсменами, которые высказываются в поддержку Матраимовых и благодарят их за помощь в развитии спорта.

К примеру, одним из участников видео стал руководитель комитета по спорту при мэрии Оша Кылыч Саркарбаев. Он назвал экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова «героем нашего времени» и сказал, что тот делает «неоценимый вклад» в развитие спорта.

«Скольких футболистов, волейболистов […] [Райымбек Матраимов нас] поддерживает по всем видам спорта. Недавно [команду] по футболу вывел на мировую арену. Своими силами, своими требованиями», — рассказал Саркарбаев.

Также в поддержку деятельности Матраимовых высказался и тренер по футболу в Кара-Суу Касым Тешебаев. По его словам, Райымбек и его младший брат Тилек Матраимов (прим.ред.: аким Кара-Суйского района) поддерживают юных спортсменов на турнирах.

Кроме тренеров и чиновников, в поддержку Матраимова высказались и спортсмены.

«Мы выражаем глубокую признательность Райымбеку Матраимову […] Я сравниваю, как было раньше, и как сейчас. 15 лет назад в Оше было только два-три зала, а сегодня есть спорткомплексы “Эрем”», — рассказал один из спортсменов.

Интервью со спортсменом из видео. Скриншот из видео

В видео также показали интервью с детьми, которые поблагодарили семью Матраимовых за строительство спортивных объектов.

«Хочу выразить огромную благадарность Райымбеку Матраимову за то, что он поставил нам современное оборудование, я очень благодарна за эти тренажеры. За то, что он дал нам возможность проявить себя и свои лучшие качества в любом виде спорта», — сказала девочка в видео.

В конце видео местные жители благодарят Матраимовых за постройку спортобъектов и площадок для молодежи.

«Вот спортплощадка, которая была построена фондом “Исмаил Ата”. Ее строительство началось в декабре 2018 года, и в тот же месяц состоялось открытие. После этого молодежь села каждый день занимается спортом. До этого никакой площадки в селе не было», — рассказал житель села Ак-Таш Алмаз Абдылдаев.