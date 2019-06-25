Пост в группе «Маалымат майданы – Новостной майдан», который призывает поддержать депутата парламента Искендера Матраимова

В социальных сетях обсуждают два материала, выпущенных кыргызскими изданиями о семье Матраимовых.

Речь идет о расследовании «Азаттыка» о выводе $700 млн, к которому может быть причастна семья Матраимовых, и материале «Пятого канала». В последнем подверглись сомнению некоторые документы из расследования «Азаттыка».

Издание Kaktus.media обнаружило, что комментарии в защиту семьи Матраимовых на их сайте публикуются с одного IP-адреса. Издание опубликовало скриншоты админки сайта, на которым отмечены IP-адрес, имя пользователя и время комментирования.

Также редакция проанализировала некоторые аккаунты пользователей в фейсбуке, которые публиковали посты в поддержку Матраимовых под хештегом #яневерюали и #яневерюазаттыку.

Журналисты нашли 9 пользователей пользователей фейсбука с минимальной личной информацией, которые публикуют идентичный текст, критикующий качество расследования «Азаттыка».

Kaktus.media, используя фотографии этих пользователей, нашла профили людей с другими именами. Например, пользовательница фейсбука под именем Жибек Кайнарова начала критиковать «Азаттык» сразу после выхода сюжета «Пятого канала» о расследовании.

Поиск фотографии Кайнаровой в Google выдал профиль девушки в соцсети «Одноклассники» с другим именем, которая живет в Казахстане. У нее в профиле больше личной информации и фотографии опубликованы на несколько лет раньше, чем у Кайнаровой.

Другой пример — пользовательница в фейсбуке Гульнара Абылбекова активизировалась 6 июня и все ее посты посвящены сюжету «Пятого канала» и критике работы журналистов «Азаттыка». Поиск в Google показал, что фотография Абылбековой опубликована на странице казахстанки с другим именем в 2014 году.

Исходя из этих находок, Kaktus.media заключило, что на Матраимовых работает команда троллей.

«Пока эти аккаунты имеют маленькое количество подписчиков, примерно 200-300, но среди подписчиков уже есть журналисты и гражданские активисты», — написало издание.