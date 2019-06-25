Путепрово́д — один из видов мостов, пропускающий одну дорогу над другой дорогой.

В Бишкеке семь путепроводов, которые помогают автомобилистам преодолеть железнодорожные пути. Большинство из них проходят по улице Льва Толстого и параллельной ей железной дороге.

Автомобилисты без препятствий проезжают под путепроводами — их путь удобен: дороги уложены хорошим асфальтом и освещены. К сожалению, этого же нельзя сказать о путях для пешеходов.

У всех пешеходных проходов схожие проблемы — во время дождя с потолка капает вода, на асфальте ямы, освещение тусклое или вовсе отсутствует, в них стоит плохой запах, а люди в инвалидных креслах или родители с детскими колясками не могут их преодолеть.

В июне городские власти сделали косметический ремонт под путепроводом, который проходит по центральной городской улице Абдрахманова (бывш. Советской). Ремонт коснулся и прохода для пешеходов. Однако в оставшихся шести путепроводах ремонт пока не запланирован.