Путепрово́д — один из видов мостов, пропускающий одну дорогу над другой дорогой.
В Бишкеке семь путепроводов, которые помогают автомобилистам преодолеть железнодорожные пути. Большинство из них проходят по улице Льва Толстого и параллельной ей железной дороге.
Автомобилисты без препятствий проезжают под путепроводами — их путь удобен: дороги уложены хорошим асфальтом и освещены. К сожалению, этого же нельзя сказать о путях для пешеходов.
У всех пешеходных проходов схожие проблемы — во время дождя с потолка капает вода, на асфальте ямы, освещение тусклое или вовсе отсутствует, в них стоит плохой запах, а люди в инвалидных креслах или родители с детскими колясками не могут их преодолеть.
В июне городские власти сделали косметический ремонт под путепроводом, который проходит по центральной городской улице Абдрахманова (бывш. Советской). Ремонт коснулся и прохода для пешеходов. Однако в оставшихся шести путепроводах ремонт пока не запланирован.
Проспект Мира (он же Манаса, Белинская и Айтматова)
Проспект Мира — это правительственная трасса, соединяющая госрезиденцию с центром города.
Дорога для автомобилей под путепроводом практически идеальна, в отличие от пешеходного пути. Переход обшарпан, дождевые стоки заливают его водой, а запах мочевины никогда не выветривается.
Проход не выглядит безопасно: при входе в тоннель свет горит, но дальше в переходе есть поворот, и освещения там нет. То есть, человек не знает, что ждет его впереди.
С еще одной серьезной проблемой могут столкнуться люди с детскими колясками или люди с инвалидностью. Наклон пандусов очень крутой, и спускать коляску попросту опасно.
Многие бишкекчане вынуждены пользоваться такими переходами просто потому что у них нет другого выхода — альтернативных путей для обхода нет. Поэтому люди зачастую добираются до нужной точки в темноте — на подходе к путепроводам нет освещения.
Если сравнить дорогу по проспекту Мира и проход для пешеходов, то становится очевидно, что власти приложили много усилий, чтобы сделать путь автомобилистов комфортным. Однако путь для пешеходов не меняется годами, оставаясь небезопасным и неудобным.
Улица Ибраимова (бывш. Правды)
Переходы под путепроводом еще на одной центральной улице города Ибраимова выглядят заброшенными. К тому же ночью в них нет освещения, что делает их небезопасными для перехода.
На серых бетонных плитах потолка видны пятна от сырости и плесени.
К тому же, в некоторых местах перехода вовсе отсутствует разделительный забор — люди могут спрыгнуть или упасть на проезжую часть.
Все маршруты приводят к лестницам. Пандусы — если они есть — слишком круты и бесполезны. Никто не следит за их состоянием, у подножия некоторых даже выросли кустарники.
Проходы для пешеходов под путепроводами на центральных улицах можно считать достаточно комфортными, если сравнивать их с оставшимися четырьмя — их безопаснее обойти по железной дороге и теплотрассам.
Проспект Молодой гвардии
Путепровод на Молодой гвардии представляет собой узкие тротуары, покрытые старым асфальтом. К тому же, проезжая часть почти достает пешеходную зону, поэтому в воздухе сильно чувствуются автомобильные выхлопные газы.
Под потолком проходят трубы теплоизоляции, поэтому иногда с них на пешеходов капает вода.
Но главной проблемой этого перехода стало то, что на выходе из него нет пешеходных переходов через улицу Льва Толстого, несмотря на то, что рядом бассейн «Дельфин», техникум, клиника и жилые дома.
Улица Садыгалиева
В 2018 году городские власти через улицу Садыгалиева продлили улицу Льва Толстого, тем самым соединив ее с улицей Алыкулова.
Однако при проведении дорожных работ, с одной стороны улиц снесли лестницу и тротуар, по которым пешеходы раньше пересекали путепровод. Взамен разрушенных ничего нового построено не было. Теперь людям приходится идти по краю трассы: это небезопасно, потому что их в любой момент может сбить машина.
После продления улицы Льва Толстого, городские власти не нанесли на нее пешеходную разметку и не установили знаков пешеходного перехода.
Учительница местного училища жалуется, что каждое утро почти 400 студентов вынуждены пересекать сложный перекресток и путепровод. До ближайшей автобусной остановки нужно идти почти километр.
Улица 7 апреля (бывш. Алматинская)
Переходы под путепроводом по улице 7 апреля темные и заброшенные. Их построили для пересечения железной дороги и улицы Льва Толстого, но они совершенно непригодны для горожан — внутри рушатся стены, в них нет освещения, а под ногами слякоть и грязь в любую погоду.
По лестнице, которая ведет в подземку, практически невозможно спуститься во время дождя — часть ступеней осыпается, и вся лестница становится похожей на горку из грязи и воды.
В самом переходе есть темная комната, в которой когда-то хранили инструменты для уборки. Теперь там может быть кто и что угодно.
Улица Чокана Валиханова (бывш. Чолпон-Атинская)
В муниципалитете сообщили, что подземных переходов под путепроводом на улице Валиханова нет. Они, однако есть, и их состояние еще более удручающее, чем на улице 7 апреля.
Они завалены мусором, а внутри уже растет трава. Света в конце тоннеля не видно.
Альтернативные пути
Главный специалист мэрии Акыл Акаев сообщил, что капитальный ремонт под путепроводами не запланирован, но текущий ремонт и починка освещения проводятся регулярно.
Проходы под путепроводами одни из самых неприспособленных мест для пешеходов в Бишкеке. Поэтому люди ищут другие пути для их преодоления. Единственный выход — железнодорожные пути.
На каждом путепроводе пешеходы проложили тропы через рельсы, теплотрубы и улицу Льва Толстого.
На Льва Толстого в районе путепроводов нет пешеходных переходов — это создает опасные ситуации и для пешеходов, и для водителей, особенно в часы пик.
Отсутствие тротуаров — отличительная особенность улицы Льва Толстого.
Материал подготовлен в рамках инициативы Peshcom, которую реализует группа «Код 803» в партнерстве с фондом «Городские инициативы»