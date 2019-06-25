Члены политсовета СДПК и сторонники экс-президента открыли штаб в селе Кой-Таш, где построен дом Алмазбека Атамбаева.

По словам члена политсовета СДПК Мирбека Айтикеева, «Народный штаб» создан для борьбы с «беззаконием, которое сегодня творится в Кыргызстане».

Сторонники Атамбаева собрались у его дома после того, как Генеральная прокуратура и парламент нашли в действиях экс-президента признаки преступлений. Из-за этих обвинений Атамбаева могут лишить неприкосновенности.

Депутатская комиссия предъявила Атамбаеву шесть обвинений в совершении преступлений — среди них освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, лоббирование компаний, которые поставляли уголь на ТЭЦ Бишкека, коррупцию при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Генеральная прокуратура 25 июня поддержала пять из шести обвинений в адрес Атамбаева и дала положительное заключение.

Теперь чтобы снять неприкосновенность с Атамбаева, парламент должен рассмотреть на пленарном заседании заключение Генпрокуратуры и одобрить его. Следующие пленарные заседания будут 26 и 27 июня.

После лишения неприкосновенности власти смогут привлечь экс-президента к уголовной ответственности.

Все это происходит на фоне затянувшегося конфликта между Атамбаевым и президентом Сооронбаев Жээнбековым.