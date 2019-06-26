Диляром Низамова, адвокат экс-главы Центра реабилитации детей в Бишкеке Алексея Петрушевского, сообщила «Клоопу», что апелляционное представление поступило в Бишкекский горсуд еще 11 июня.

«Нам должны были позвонить с Первомайского райсуда и сообщить о том, что было подано представление. Ну и во всяком случае, мы должны были ознакомиться с ним», — сказала Низамова.

По ее словам, на заседании райсуда выяснилось, что у следствия не было достаточных оснований для взятия Петрушевского под стражу.

«По закону, все статьи, наказание за которые предусматривает до пяти лет лишения свободы, заключение под стражу не применяется. Оно применяется в исключительных случаях. Например, если человек пытался сбежать. В данном случае, таких оснований нет. Сейчас апелляционное представление подали, чтобы закрыть Петрушевского», — сказала Низамова.

Адвокат добавила, что с момента помещения ее клиента под домашний арест, никаких следственных действий с ним не проводили.

Задержание Петрушевского

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности 6 июня задержали Алексея Петрушевского по подозрению «в злоупотреблении полномочиями».

9 июня Первомайский райсуд отпустил Петрушевского под домашний арест.

Мэрия Бишкека уволила Алексея Петрушевского 6 марта с поста директора центра из-за «утраты доверия».

В начале 2018 года Петрушевский рассказал о соцработниках, которые пытались отдать двух сестер на усыновление иностранцам, хотя кыргызская семья уже подготовила документы, чтобы забрать девочек к себе.

После этого директора обвинили в нерациональных тратах городского бюджета — он позволял жить в центре детям, которые зарегистрированы в других регионах страны.