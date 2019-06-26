Государственная регистрационная служба (ГРС) объявила победителем тендера на поставку техпаспортов для автомобилей кыргызскую компанию «Гознак». Общая сумма тендера составила более 64 млн сомов. Новые техпаспорта начнут выдавать с 1 августа.

По данным ГРС, стоимость новых бланков будет ниже в четыре раза, чем цена техпаспортов, которые закупались до этого. Сейчас ГРС будет закупать техпаспорта за 192 сома, а раньше их стоимость составляла 10 евро (790 сомов).

Тендер на закупку техпаспортов объявили после того, как стало известно, что текущих бланков под техпаспорта не хватает.

В январе 2019 года власти изменили законодательство и теперь изготовлением бланков могут заниматься только кыргызские компании с государственной долей собственности. Правительство определило три компании, которые могут изготавливать документы — «Учкун», «Гознак» и «Типография».



В тендере ГРС участвовали только две компании, но «Гознак» предложила наименьшую стоимость.

Тендер на свидетельства и уголовное дело против Сапар Исакова

Компания «Гознак» уже занимается печатью свидетельств о рождении и смерти, регистрации и расторжении брака и так далее. Тендер дважды проводился ГРС в конце 2017 года.

В первый раз заявку на участие в тендере подала лишь компания «Гознак». Однако эту фирму отклонили из-за убыточности, а также потому что ее бланки не соответствовали требованиям. Убыточность компании подтверждает и аудит Счетной палаты, проведенный в 2018 году.

ГРС объявила повторный тендер, в котором приняли участие три компании, в том числе и «Гознак». Несмотря на то, что «Гознак» предложила самую высокую цену, тендерная комиссия одобрила именно ее заявку.

После этого Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушений во время тендера по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Заключение контракта вопреки интересам Кыргызстана». Следствие заявило, что решение о выборе компании было принято из-за распоряжения экс-премьер-министра Сапара Исакова.

Компания «Гознак» образовалась после апрельской революции 2010 года, тогда государство национализировало 65 процентов акций фирмы «СК Финанс», входящей в состав «Континент Принта».

После этого между властями и компаниями шли судебные разбирательства и лишь в 2017 году фирма получила свое нынешнее название.

Сейчас 65 процентами акций в этой компании управляет Фонд госимущества, остальные акции распределены между тремя физическими лицами — Олегом Подобедовым, его супругой Натальей Давиденко и отцом супруги Геннадием Давиденко.