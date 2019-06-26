Член политсовета Социал-демократической партии Кыргызстана и юрист партии Нурбек Касымбеков сообщил изданию Kaktus.Media, что жалобу в Конституционную палату направили 25 июня.

«В отношении экс-президента нарушаются конституционные нормы. Дело в том, что закон о статусе экс-президента не должен иметь обратной силы, то есть он должен действовать в отношении будущего экс-президента, а Атамбаев получил свой статус еще в 2017 году», — приводит издание слова Касымбекова.

По его словам, жалобу в Конституционную палату направили депутаты Ирина Карамушкина, Карамат Орозова и Асель Кодуранова, которая также является председателем СДПК. В политсовете партии также считают, что депутатская комиссия по лишению неприкосновенности Атамбаева превысила свои полномочия.

«В регламенте Жогорку Кенеша нет процедуры по рассмотрению вопроса об обвинении экс-президента. Там прописана процедура по отрешению президента с должности», — заявил Касымбеков.

Пока неизвестно, приняли ли в Конституционной палате жалобу сторонников Атамбаева. «Клоопу» не удалось связаться с пресс-службой.

Лишение Атамбаева неприкосновенности

25 июня Генеральная прокуратура объявила, что в пяти из шести выдвинутых депутатами обвинений против экс-президента Алмазбека Атамбаева, содержатся признаки преступлений.

Генпрокурор Откурбек Джамшитов заявил, что Атамбаев поручил Шамилю Атаханову, который был вице-премьер-министром, освободить криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

Экс-президента также обвинили в незаконном завладении земельным участком в селе Кой-Таш, где построен его дом. Другие обвинения против Атамбаева связаны с коррупцией при модернизации ТЭЦ Бишкека и причастностью к компаниям, которые поставляли уголь на теплоэлектроцентраль.

Сам Атамбаев заявил, что Жээнбеков «не нашел другого способа заставить его молчать», поэтому и решил «судить по надуманным обвинениям».

Кроме этого Военная прокуратура инициировала проверку банковских счетов семьи Атамбаева и его близких. В СДПК это назвали «попыткой отвлечения внимания от другой семьи».

Парламент решил лишить Атамбаева неприкосновенности на фоне его конфликта с Сооронбаем Жээнбековым, который сменил его на посту главы государства. Ссора политиков продолжается уже больше полутора лет.