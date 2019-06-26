Пресс-служба мэрии Каракола сообщила об этом на своей странице в фейсбуке.
«Гиннесс, готовься записать новый рекорд. 1,5 тонны, даже чуть больше. Успокойтесь! Хватит всем», — говорится в анонсе к мероприятию.
Празднование дня рождения города состоится 1 июля на центральной площади им. Чингиза Айтматова. Кроме фестиваля ашлям-фу, на празднике выступит также почетный горожанин Каракола — популярный танцор Атай Омурзаков.
Кроме этого, власти обещают провести концерт с выступлением танцевальной группы «Адем», а также певцов кыргызской эстрады Гульнур Сатылгановой, Актана Исабаева и других.
По данным Нацстаткома на 2019 год, в Караколе проживают более 76 тысяч человек.