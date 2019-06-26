Кроме этого, власти обещают провести концерт с выступлением танцевальной группы «Адем», а также певцов кыргызской эстрады Гульнур Сатылгановой, Актана Исабаева и других.

По данным Нацстаткома на 2019 год, в Караколе проживают более 76 тысяч человек.