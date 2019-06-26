Пресс-служба СДПК распространила заявление экс-президента Алмазбека Атамбаева 26 июня. По словам бывшего президента, его преемник Сооронбай Жээнбеков «запустил маховик беззакония и правового беспредела».

«Очевидно, что поднимаемая этим маховиком волна снесет как самого Жээнбекова, так и его уродливый семейно-клановый режим», — написал экс-президент.

По его мнению, этот процесс уже принял «необратимый характер» из-за отсутствия реформ в социальной и экономической сферах.

«Вы видите, что происходит в парламенте в связи с желанием Сооронбая Жээнбекова устранить политического оппонента в лице экс-президента страны. Для достижения этой цели включены все ресурсы государственных органов. Задействованы самые грязные политики с самым грязным коррупционным прошлым», — также заявил Атамбаев.

Экс-президент добавил, что не боится ответственности, а также назвал обвинения в свой адрес «полной чушью и абсурдом».

«Никогда не думал, что уголовные дела могут строиться на слухах и грязных фантазиях. […] Меня никто не приглашал в парламент, все свои грязные дела эти люди привыкли делать исподтишка, трусливо и подло», — написал он.

Он добавил, что считает «полученными под давлением» показания экс-вице-премьера Шамиля Атаханова и бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева, которые они дали против него. Экс-президент прокомментировал и обвинения в освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.

«Я надеюсь, однажды скажет по-мужски всю правду и сам Батукаев. Кто организовал эту аферу с его смертельной болезнью и освобождением, кто и сколько денег за это получил», — написал он.

По словам Атамбаева, нынешние власти «замалчивают» то, что он вел переговоры с властями России об экстрадиции Батукаева, и сейчас экс-президент надеется, что и российский президент Владимир Путин также «скажет свое слово» по делу об освобождении кримавторитета.

Штаб в Кой-Таше

Возле дома Атамбаева его соратники поставили юрты и создали штаб в его поддержку.

СМИ сообщили, что возле дома Атамбаева также выставили бетонные ограждения, а на территории особняка экс-президента дежурит охрана.