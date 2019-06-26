Пресс-служба СДПК распространила заявление экс-президента Алмазбека Атамбаева 26 июня. По словам бывшего президента, его преемник Сооронбай Жээнбеков «запустил маховик беззакония и правового беспредела».
«Очевидно, что поднимаемая этим маховиком волна снесет как самого Жээнбекова, так и его уродливый семейно-клановый режим», — написал экс-президент.
По его мнению, этот процесс уже принял «необратимый характер» из-за отсутствия реформ в социальной и экономической сферах.
«Вы видите, что происходит в парламенте в связи с желанием Сооронбая Жээнбекова устранить политического оппонента в лице экс-президента страны. Для достижения этой цели включены все ресурсы государственных органов. Задействованы самые грязные политики с самым грязным коррупционным прошлым», — также заявил Атамбаев.
Экс-президент добавил, что не боится ответственности, а также назвал обвинения в свой адрес «полной чушью и абсурдом».
«Никогда не думал, что уголовные дела могут строиться на слухах и грязных фантазиях. […] Меня никто не приглашал в парламент, все свои грязные дела эти люди привыкли делать исподтишка, трусливо и подло», — написал он.
Он добавил, что считает «полученными под давлением» показания экс-вице-премьера Шамиля Атаханова и бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева, которые они дали против него. Экс-президент прокомментировал и обвинения в освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.
«Я надеюсь, однажды скажет по-мужски всю правду и сам Батукаев. Кто организовал эту аферу с его смертельной болезнью и освобождением, кто и сколько денег за это получил», — написал он.
По словам Атамбаева, нынешние власти «замалчивают» то, что он вел переговоры с властями России об экстрадиции Батукаева, и сейчас экс-президент надеется, что и российский президент Владимир Путин также «скажет свое слово» по делу об освобождении кримавторитета.
Штаб в Кой-Таше
Возле дома Атамбаева его соратники поставили юрты и создали штаб в его поддержку.
СМИ сообщили, что возле дома Атамбаева также выставили бетонные ограждения, а на территории особняка экс-президента дежурит охрана.
Выступая перед своими соратниками 22 июня, Атамбаев заявил, что к нему приходят люди с желанием защитить его, но он отказывался от их помощи.
«В последние две-три недели ко мне приходят чуйские джигиты. Я привык защищать себя сам. Я всегда говорю, что я не нуждаюсь [в защите]. Если на то пошло, у меня есть оружие», — цитирует Атамбаева «Азаттык».
Позже в СДПК пояснили, что Атамбаев имел ввиду личное наградное оружие. В партии добавили, что экс-президент знает законодательство о владении оружием и его слова адресованы его соратникам, «чтобы они не рисковали своей жизнью».
Обвинения против Атамбаева
Сторонники Атамбаева собрались у его дома после того, как Генеральная прокуратура и парламент нашли в действиях экс-президента признаки преступлений. Из-за этих обвинений Атамбаева могут лишить неприкосновенности.
Депутатская комиссия предъявила Атамбаеву шесть обвинений в совершении преступлений — среди них освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, лоббирование компаний, которые поставляли уголь на ТЭЦ Бишкека, коррупцию при модернизации ТЭЦ Бишкека.
Генеральная прокуратура 25 июня поддержала пять из шести обвинений в адрес Атамбаева и дала положительное заключение.
Сам Атамбаев заявил, что Жээнбеков «не нашел другого способа заставить его молчать», поэтому и решил «судить по надуманным обвинениям». СДПК также заявила, что экс-президент не будет покидать страну.
Кроме этого Военная прокуратура инициировала проверку банковских счетов семьи Атамбаева и его близких. В СДПК это назвали «попыткой отвлечения внимания от другой семьи».
Парламент решил лишить Атамбаева неприкосновенности на фоне его конфликта с Сооронбаем Жээнбековым, который сменил его на посту главы государства. Ссора политиков продолжается уже больше полутора лет.