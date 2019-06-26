Госкомитет нацбезопасности назвал не соответствующей действительности информацию о прибытии вооруженного спецназа из Оша, которая распространяется в соцсетях.

«ГКНБ не проводит каких-либо спецопераций или же перемещений с участием спецподразделений. ГКНБ расценивает данную информацию “фейковой” и как попытку нагнетания напряженности общественно-политической ситуации страны», — говорится в сообщении спецслужбы.

Сейчас сотрудники ГНКБ ищут тех, кто распространил эту информацию.

17 июня в группе на фейсбуке «БеспределKG» распространили информацию, что в Бишкек приехали «сотрудники “Альфы” из ошского отделения». На момент публикации новости, этим постом поделились 144 пользователя.

Некоторые бишкекчане также опубликовали в соцсетях фотографии военной техники в городе. В ГУВД Бишкека пояснили, что бронемашины нужны для обеспечения безопасности заседания совета безопасности представителей стран ОДКБ, которое пройдет 27 июня.

Это происходит на фоне обострившийся ситуации вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева, против которого Генпрокуратура и парламент выдвинули обвинения в преступлениях, пока тот был главой государства.

В дом Атамбаева в Кой-Таше прибывают сотни его сторонников: на территории особняка экс-президента поставлены юрты, а СМИ сообщили о том, что вокруг дома поставили бетонные блоки, а также подвезли камни. Представители СДПК заявили, что камни предназначены для заливки фундамента.

Депутаты парламента обвиняют экс-президента в коррупции при модернизации ТЭЦ, незаконном завладении землями и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

Генпрокуратура поддержала обвинения парламента и теперь депутаты должны рассмотреть вопрос о лишении неприкосновенности Атамбаева на общем заседании Жогорку Кенеша. Все это происходит на фоне конфликта Атамбаева с его преемником и нынешним президентом Сооронбаем Жээнековым.