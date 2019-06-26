Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 26 июня встретился со своими сторонниками, которые собрались в его доме, расположенном в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Сейчас там организован штаб и пресс-центр в поддержку Атамбаева.

На территории дома Атамбаева установлены юрты, а также бетонные блоки, преграждающие проезд машин. Также к резиденции экс-президента подвезли камни, но представители СДПК заявили, что они нужны для строительства.

Собравшиеся выразили поддержку Атамбаеву, после чего он вместе с ними прочел молитву. Экс-президент также собирался сделать заявление перед журналистами, но в последний момент отменил свое выступление и разослал в СМИ текст послания.

В нем Атамбаев заявил, что его преемник Сооронбай Жээнбеков «запустил маховик беззакония и беспредела».

Все это происходит на фоне обострившийся ситуации вокруг Атамбаева, против которого Генпрокуратура и парламент выдвинули обвинения в преступлениях, пока тот был главой государства.

Депутаты парламента обвинили экс-президента в коррупции при модернизации ТЭЦ, незаконном завладении землями и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Атамбаеву грозит лишение неприкосновенности — это должны решить депутаты.

Это стало результатом конфликта Атамбаева с Жээнбековым, который начался в марте 2017 года. Тогда Атамбаев официально объявил о возвращении в политику и раскритиковал своего преемника за неэффективную борьбу с коррупцией.