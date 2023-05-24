Оригинал материала опубликован на сайте Peshcom По Бишкеку разбросаны 16 подземных пешеходных переходов — большинство из них достались городу от советского прошлого. С тех пор подземки не только потеряли свою актуальность, продиктованную временем, но и стали одним из главных показателей недоступной городской среды и автомобилецентричного подхода к развитию города. Тем не менее, в столичном муниципалитете до сих пор считают, что строительство внеуличных* переходов — свежее и необходимое городу решение для обеспечения безопасности на дорогах и для борьбы с пробками. Поэтому мэрия намерена строить новые. *Внеуличные пешеходные переходы — это подземные и надземные переходы, а также проходы под путепроводами — автомобильными и железнодорожными мостами над другой дорогой Мы решили узнать, в каком состоянии находятся бишкекские внеуличные пешеходные переходы, делают ли они город безопаснее и нужны ли столице и горожанам новые. Чтобы сделать это, мы побывали во всех бишкекских переходах (шестнадцати подземках и двух надземках) днем и вечером. Каждый из них мы оценили на предмет безопасности, чистоты, состояния инфраструктуры и пригодности для людей с инвалидностью, родителей с колясками и других маломобильных горожан. На основе собранных данных мы рассчитали «Индекс качества переходов» — то, насколько они пригодны для использования горожанами. 100% означает лучшее качество и максимальную пригодность, 0% — минимальную пригодность. Подземные переходы «‎Люби себя», — указано на отваливающейся плитке лестницы в подземный переход на пересечении улиц 7 Апреля и Льва Толстого. Эта надпись словно остерегает горожан от спуска в подземку. В пугающем подземелье нет никаких условий для горожан — там всегда сыро, грязно и темно. Если попасть туда в дождь, то и вовсе придется прыгать по специально выложенным камням и кирпичам, чтобы не промочить ноги. А в огромной дыре в стене, ведущей к небольшой комнате, в которой дворники когда-то хранили свою утварь, теперь может быть кто или что угодно. Этот подземный переход — худший из всех, где мы побывали. Согласно нашему исследованию, он не пригоден к использованию пешеходами по всем показателям.

Дела с другими переходами в городе обстоят ненамного лучше. Так, переходы под путепроводом на пересечении проспекта Манаса и улицы Льва Толстого, остаются необустроенными для использования пешеходами и велосипедистами уже много лет. При этом они они находятся на «‎правительственной» трассе, на благоустройство и реконструкцию которой постоянно выделяются средства. Внутри этих проходов темно, сыро, они разрисованы граффити, а лестницы, потолки и стены обветшали. Помимо этого, восточный переход, которым прерывается велодорожка, — главное препятствие на пути велосипедистов и самокатчиков. В целом индекс качества 12 из 16 подземных переходов не преодолевает даже пятидесятипроцентный порог. При этом из всех подземных переходов лишь два можно назвать подходящими для использования пешеходами — это подземные переходы возле ЦУМа и возле Филармонии.

Эти подземки чистые, людные, с работающим освещением. В них есть камеры видеонаблюдения и коммерческие точки, которые влияют на социальный контроль, — например, люди не будут рисовать там граффити или мусорить, потому что столкнутся с осуждением торговцев или вовсе с вызовом милиции. Однако несмотря на то, что оба подземных перехода реконструировали шесть лет назад, даже они остаются недоступными для маломобильных горожан. Что не так с доступностью?



Согласно нашему анализу, ни один из переходов не пригоден для людей с инвалидностью, родителей с колясками, велосипедистов и других маломобильных горожанам. всех пандусов в переходах превышает в четыре-пять раз. А в некоторых переходах пандусов и вовсе нет. Угол наклонав переходах допустимые нормы в четыре-пять раз. А в некоторых переходах пандусов и вовсе нет. При оценке уровня инклюзивности* городских подземных переходов, мы также рассматривали наличие желтой тактильной плитки для слабовидящих людей и лифтов или электроподъемников для маломобильных граждан. И то и другое в Бишкеке — редкость. * Инклюзивность — это условия, которые учитывают нужды и потребности всех людей Желтую плитку, благодаря которой людям с нарушением зрения легче ориентироваться в пространстве, мы нашли только в двух «‎лучших» переходах — возле ЦУМа и Филармонии. Но даже там она была оторвана, а на ее месте остались лишь следы от клея. Там же мы обнаружили подъемники, установленные в 2017 году после реконструкции переходов. За все эти годы они не проработали и месяца. Что не так с остальными показателями? С чистотой, безопасностью и инфраструктурой у переходов тоже есть много проблем. Например, подземный переход возле Западного автовокзала на первый взгляд хорошо обустроен — вдоль лестниц установлены поручни, внутри есть туалет и коммерческие точки, а ночью даже горит свет. Однако, по показателям чистоты он среди худших: там грязно, плохо пахнет, а потолок протекает. Всего следы затопления мы нашли в семи из шестнадцати подземок, а неприятный запах — в пяти. При этом специальные трубы или вытяжки для циркуляции воздуха были лишь в трех подземных переходах. Похожую ситуацию можно увидеть в подземке на пересечении улицы Фучика и проспекта Чуй. Этот переход абсолютно не инклюзивен. Освещение в нем работает только ночью — днем там кромешная тьма. Из 16 подземок днем свет не горел в семи. В ночное же время во время нашего объезда освещение работало везде, хоть горели и не все лампы. В некоторых переходах слабый свет не позволял увидеть лицо приближающегося человека. Надземные пешеходные переходы Сквозь пыльные стекла надземного перехода видно, как по улице 7 апреля проносится огромная бетономешалка. В момент, когда она проезжает под переходом, вся конструкция начинает шататься — ощущается это так, словно произошло землетрясение. Однако проходящие люди не обращают на это внимание – так же как и стихийные торговцы и люди, просящие милостыню, нашедшие себе место под крышей перехода. Всего в Бишкеке есть два надземных пешеходных перехода, которые, в отличие от подземных, были построены недавно — в 2017 году. Оба перехода возвели возле крупных бишкекских рынков — Аламединского и «‎Мадины». Их мы тоже посетили.

Хуже всего в надземных переходах дела обстоят с чистотой. Оба перехода покрылись пылью — ее видно невооруженным глазом на стеклах, стенах и других поверхностях. Кроме того, все они обклеены рекламными листовками, которые еще сильнее портят визуальный облик перехода, а также оставляют несмываемые следы от клея. Некоторые стекла разбиты — из-за этого во время непогоды внутри появляются лужи. Также плохо дела обстоят с доступностью для маломобильных горожан. После всех прошедших лет с помпезного открытия в 2017 году, в них так ни разу и не заработали лифты, которые могли бы решить проблему недоступности. Существующие пандусы в этих переходах превышают нормы в несколько раз. Сейчас лифты закрыты на замки и завалены разным хламом. Есть подземка — нет ДТП? Поскольку один из главных доводов в пользу строительства новых подземных и надземных переходов в городе — это безопасность пешеходов, мы решили проверить, как часто происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП) поблизости от внеуличных переходов. Мы проанализировали данные с 2020 по июнь 2021* года по происшествиям с участием пешеходов — всего за полтора года в Бишкеке их было почти полторы тысячи. Выяснилось, что ДТП с пешеходами происходят даже там, где есть подземные и надземные переходы. * Мы брали данные с сайта 102.kg, куда Управление патрульной службы милиции (УПСМ) загружало данные о ДТП. С июля 2021 года ресурс перестал обновляться, а сейчас и вовсе недоступен. Из-за этого данных за полный 2021 год нет. Всего в ДТП с пешеходами возле внеуличных переходов за полтора года пострадали 32 человека, один погиб. Больше всего ДТП с участием пешеходов возле переходов за эти полтора года мы обнаружили рядом с подземкой на пересечении проспекта Чуй и улицы Фучика — 13 из 32 происшествий возле переходов произошли именно там. Мы также проанализировали данные по ДТП с пешеходами за 2022 год и обнаружили в районах подземных и надземных переходов 31 дорожное происшествие с участием пешеходов — в них тоже пострадали 32 человека и один погиб.

В целом ДТП происходят по всему Бишкеку. Значит ли это, что нужно строить на каждом перекрестке новый подземный или надземный переход? Внеуличные переходы создают лишь ложное чувство безопасности. На дорогах с подземками и надземками водители не ожидают увидеть людей на проезжей части. Однако пешеходы всегда выбирают самый короткий и удобный способ перехода дороги. Зная это, мэрия и УПСМ устанавливают возле подземок и надземок ограждения, в надежде, что пешеходы не будут перебегать дорогу. Мы обнаружили ограды возле 72% переходов. Однако даже они не становятся помехой для горожан, не желающих спускаться в переходы.