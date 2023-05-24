Оригинал материала опубликован на сайте Peshcom
По Бишкеку разбросаны 16 подземных пешеходных переходов — большинство из них достались городу от советского прошлого. С тех пор подземки не только потеряли свою актуальность, продиктованную временем, но и стали одним из главных показателей недоступной городской среды и автомобилецентричного подхода к развитию города.
Тем не менее, в столичном муниципалитете до сих пор считают, что строительство внеуличных* переходов — свежее и необходимое городу решение для обеспечения безопасности на дорогах и для борьбы с пробками. Поэтому мэрия намерена строить новые.
*Внеуличные пешеходные переходы — это подземные и надземные переходы, а также проходы под путепроводами — автомобильными и железнодорожными мостами над другой дорогой
Мы решили узнать, в каком состоянии находятся бишкекские внеуличные пешеходные переходы, делают ли они город безопаснее и нужны ли столице и горожанам новые.
Чтобы сделать это, мы побывали во всех бишкекских переходах (шестнадцати подземках и двух надземках) днем и вечером. Каждый из них мы оценили на предмет безопасности, чистоты, состояния инфраструктуры и пригодности для людей с инвалидностью, родителей с колясками и других маломобильных горожан.
На основе собранных данных мы рассчитали «Индекс качества переходов» — то, насколько они пригодны для использования горожанами. 100% означает лучшее качество и максимальную пригодность, 0% — минимальную пригодность.
Подземные переходы
«Люби себя», — указано на отваливающейся плитке лестницы в подземный переход на пересечении улиц 7 Апреля и Льва Толстого. Эта надпись словно остерегает горожан от спуска в подземку.
В пугающем подземелье нет никаких условий для горожан — там всегда сыро, грязно и темно. Если попасть туда в дождь, то и вовсе придется прыгать по специально выложенным камням и кирпичам, чтобы не промочить ноги. А в огромной дыре в стене, ведущей к небольшой комнате, в которой дворники когда-то хранили свою утварь, теперь может быть кто или что угодно.
Этот подземный переход — худший из всех, где мы побывали. Согласно нашему исследованию, он не пригоден к использованию пешеходами по всем показателям.
Дела с другими переходами в городе обстоят ненамного лучше. Так, переходы под путепроводом на пересечении проспекта Манаса и улицы Льва Толстого, остаются необустроенными для использования пешеходами и велосипедистами уже много лет. При этом они они находятся на «правительственной» трассе, на благоустройство и реконструкцию которой постоянно выделяются средства.
Внутри этих проходов темно, сыро, они разрисованы граффити, а лестницы, потолки и стены обветшали. Помимо этого, восточный переход, которым прерывается велодорожка, — главное препятствие на пути велосипедистов и самокатчиков.
В целом индекс качества 12 из 16 подземных переходов не преодолевает даже пятидесятипроцентный порог.
При этом из всех подземных переходов лишь два можно назвать подходящими для использования пешеходами — это подземные переходы возле ЦУМа и возле Филармонии.
Эти подземки чистые, людные, с работающим освещением. В них есть камеры видеонаблюдения и коммерческие точки, которые влияют на социальный контроль, — например, люди не будут рисовать там граффити или мусорить, потому что столкнутся с осуждением торговцев или вовсе с вызовом милиции. Однако несмотря на то, что оба подземных перехода реконструировали шесть лет назад, даже они остаются недоступными для маломобильных горожан.
Что не так с доступностью?
Согласно нашему анализу, ни один из переходов не пригоден для людей с инвалидностью, родителей с колясками, велосипедистов и других маломобильных горожанам.
Есть подземка — нет ДТП?
Поскольку один из главных доводов в пользу строительства новых подземных и надземных переходов в городе — это безопасность пешеходов, мы решили проверить, как часто происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП) поблизости от внеуличных переходов.
Мы проанализировали данные с 2020 по июнь 2021* года по происшествиям с участием пешеходов — всего за полтора года в Бишкеке их было почти полторы тысячи. Выяснилось, что ДТП с пешеходами происходят даже там, где есть подземные и надземные переходы.
* Мы брали данные с сайта 102.kg, куда Управление патрульной службы милиции (УПСМ) загружало данные о ДТП. С июля 2021 года ресурс перестал обновляться, а сейчас и вовсе недоступен. Из-за этого данных за полный 2021 год нет.
Всего в ДТП с пешеходами возле внеуличных переходов за полтора года пострадали 32 человека, один погиб.
Больше всего ДТП с участием пешеходов возле переходов за эти полтора года мы обнаружили рядом с подземкой на пересечении проспекта Чуй и улицы Фучика — 13 из 32 происшествий возле переходов произошли именно там.
Мы также проанализировали данные по ДТП с пешеходами за 2022 год и обнаружили в районах подземных и надземных переходов 31 дорожное происшествие с участием пешеходов — в них тоже пострадали 32 человека и один погиб.
В целом ДТП происходят по всему Бишкеку. Значит ли это, что нужно строить на каждом перекрестке новый подземный или надземный переход?
Внеуличные переходы создают лишь ложное чувство безопасности. На дорогах с подземками и надземками водители не ожидают увидеть людей на проезжей части. Однако пешеходы всегда выбирают самый короткий и удобный способ перехода дороги.
Зная это, мэрия и УПСМ устанавливают возле подземок и надземок ограждения, в надежде, что пешеходы не будут перебегать дорогу. Мы обнаружили ограды возле 72% переходов. Однако даже они не становятся помехой для горожан, не желающих спускаться в переходы.
Это подтверждают замеры* пешеходных потоков из исследования «Проспект Чуй в разрезе. Пешеходная доступность». Например, возле подземного перехода на пересечении проспекта Чуй с улицей Фучика четверть пешеходов, которым нужно было оказаться на другой стороне проспекта Чуй, перебежали дорогу днем, и треть — вечером. Они не воспользовались подземным переходом и вышли на проезжую часть, даже несмотря на установленные там ограждения.
* Замеры проводились в будний день с 12 до 13 часов и с 18 до 19 часов.
Почему надземки и подземки в таком состоянии?
Мы попытались узнать, кто отвечает за подземные и надземные переходы в городе — для этого мы трижды отправляли официальные запросы в мэрию и другие муниципальные структуры.
В Департаменте управления муниципальным имуществом мэрии нам ответили, что все внеуличные переходы находятся на балансе «Бишкекасфальтсервиса» (БАС).
Однако в БАС утверждают, что на их балансе лишь восемь подземных переходов. На ремонт и содержание ни одного из них в бюджете ведомства деньги не заложены. Точной информации, кто отвечает за остальные переходы, нам получить так и не удалось.
Мы также решили узнать, обслуживает ли «Тазалык» подземные и надземные переходы в городе. В предприятии нам ответили, что они убирают мусор только в 11 из 18 переходов. Остальные, по их информации, сданы в аренду. Это подземные переходы возле ЦУМа, Филармонии, на пересечении улиц Токтогула и Бейшеналиевой, возле западного и восточного автовокзалов, на улице Московской напротив Нацгоспиталя, а также по адресу Манаса 16 (напротив Государственной регистрационной службы). За уборку в этих переходах ответственны арендаторы.
На вопрос, сколько денег выделяется «Тазалыком» на уборку и содержание переходов, в муниципальном предприятии нам ответить также не смогли.
«Уборка, обслуживание и содержание вышеуказанных подземных переходов проводится согласно утвержденным технологическим картам по муниципальному заказу. Заказчиками данных работ являются Муниципальные администрации мэрии города Бишкек. Стоимость проведения работ по каждому подземному и надземному пешеходному переходу зависит от объема работ по каждому участку, количеству проработанных дней и выхода уборщика общественных территорий в выходные и праздничные дни», — объяснили в «Тазалыке».
Строить будем, содержать — не будем
Как мы выяснили, в Бишкеке нет единого ответственного за состояние и содержание подземных и надземных переходов, а в муниципальном бюджете на них даже не выделяют средства. Несмотря на это, мэрия и другие ведомства хотят строить новые.
Так, в начале 2022 года УПСМ предложили построить в городе 13 новых надземных переходов, чтобы обезопасить пешеходов и разгрузить город от пробок.Тогда в «Бишкекглавархитектуре» (БГА) осудили их предложение.
«[БГА] не сторонник появления в городе надземных пешеходных переходов, особенно в центральной части города. Во-первых, нельзя приравнивать городские улицы к автомагистралям с многополосным движением, преимущество должно быть дано людям, а не автомобилям. Ради небольшого увеличения пропускной способности транспорта на отдельном перекрестке создавать преграды для пешеходов и заставлять их подниматься куда-то, чтобы перейти дорогу, делать непреодолимые препятствия для маломобильных групп людей не есть хорошее решение», — заявили в ведомстве.
Там добавили, что нельзя портить город такими громоздкими и неудобными сооружениями, тем более, что пешеходы ради сокращения пути будут перебегать дорогу, что увеличивает риск ДТП.
«Посредством дорогих в строительстве и эксплуатации внеуличных переходов не надо приносить в жертву интересы пешеходов транспортному движению и наносить ущерб городской среде и архитектурному облику», — заключили тогда в БГА.
Строительство или реконструкция внеуличных переходов действительно стоит недешево. Например, на реконструкцию подземных переходов возле ЦУМа и Филармонии в 2017 году потратили почти 60 миллионов сомов. При этом после выяснилось, что работы не обошлись без коррупции и недоработок.
Строительство же надземных переходов обошлось городу в более чем 35 миллионов сомов.
После критики БГА тема строительства 13 новых надземок больше не поднималась. Однако летом 2022 года нынешний мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров и УПСМ решили построить теперь уже два новых подземных перехода в городе — на пересечениях проспекта Чуй с улицами Шопокова и Бейшеналиевой.
На разработку грандиозного строительного плана мэра прошлым летом уже потратили более полутора миллиона сомов. Однако проект, его риски или смета до сих пор нигде не опубликованы. А БГА, несмотря на свою предыдущую позицию, уже «выдала разрешительную документацию […] в целях обеспечения безопасности жителей столицы и снижения заторов на загруженных перекрестках города».
Но нужны ли Бишкеку новые подземки и надземки? Очевидно, нет. Исследования в разных уголках мира показали, что они значительно усложняют путь пешеходов, особенно женщин, людей старшего возраста и людей с инвалидностью. Из-за этого городские службы в других странах отказываются от использования внеуличных пешеходных переходов.
Например, датский архитектор и консультант по городскому дизайну Ян Гейл, автор концепции «Город для людей», в 2016 году рекомендовал мэрии соседнего Алматы заменить подземные пешеходные переходы на наземные для удобства горожан. После этого в городе рядом с подземными переходами стали обустраивать пешеходные «зебры».
Несмотря на все, бишкекская мэрия продолжает гнуть свою линию. «За 30 лет в городе не построено ни одного нового подземного перехода», — негодует мэр Эмилбек Абдыкадыров и планирует загнать под землю еще больше пешеходов.
Над материалом работали: Алексей Журавлев, Айгерим Рыскулбекова, Алтынай Ногойбаева
Дата-редакторка: Савия Хасанова
Редактура текста: Савия Хасанова, Дмитрий Мотинов
Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» Интерньюс в Кыргызстане, реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве с IDEM. Ментором программы выступает Савия Хасанова. Мнения и выводы в материале необязательно отражают мнение «Интерньюс» и его партнеров.