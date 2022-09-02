В подземных переходах возле ЦУМа и Филармонии в центре Бишкека каждый день проходят тысячи людей. Чтобы спуститься в переход и выйти из него, нужно пройти по лестнице. То есть для горожан на инвалидной коляске эти места практически непроходимы. Перейти на другую сторону улицы через подземку им помогают друзья или прохожие, поднимая и перетаскивая их с коляской на руках.

В 2017 году мэрия установила там электрические подъемники, потратив на это 6,7 млн сомов. Но они не работали — денег на обслуживание механизма не было.

Вместе с активисткой Айданой Ниязбековой мы решили проверить, работают ли подъемники сейчас.