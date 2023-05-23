В «Бакай Банк» высказались о своей работе в условиях угрозы вторичных санкций, которые могут коснутся Кыргызстан из-за вторжения России в Украину. Заявление банка распространило финансовое издание Economist.

В нем отмечается, что банк ценит свою репутацию и всегда готов ответить на любые обвинения в нечистоплотности и неэтичности ведения бизнеса.

В банке подчеркнули, что они не поддерживают военную агрессию России против Украины. Но при этом признают, что им сложно лавировать между антивоенными санкциями, которые задевают их как бизнес и тем, что экономики Кыргызстана и России тесно связаны друг с другом.

«[Экономики] связаны настолько тесно, что требовать от нас отказа от любых экономических или товарных взаимодействий с Россией без какой-либо поддержки — это дешевый популизм, который приведет к краху экономики нашей республики», — говорится в заявлении.

В банке отметили, что те, кто «дает резкие негативные оценки», призывая включить в отношении «Бакай Банка» санкции «не делает глубокий анализ о том, в каких условиях живет республика».

«Как бы мы не сочувствовали и сострадали, мы обязаны сначала позаботиться о себе, чтобы быть дееспособными и закрывать нужды рынка, и мы обязаны умно процветать, чтобы иметь прибыль и приносить деньги в казну государства. И чем выше прибыль – тем выше наш вклад в казну», — поясняют в «Бакай Банке».



В банке добавили, что если власти Кыргызстана решатся на волевое решение разорвать отношения с одним из крупнейших своих торговых партнеров, то произойдет «моментальное обрушение экономики республики в считанные дни, максимум недели».

Они напомнили, что одними из первых кыргызстанских банков приостановили обслуживание российских карт «Мир». Также в банке отметили, что не выдает карты VISA удаленно ни гражданам Кыргызстана, ни гражданам какой-либо другой страны, в том числе России.

В конце прошлого года журналисты «Клоопа» обнаружили, что в мессенджере Telegram россиянам предлагают удаленно открывать счета в кыргызских банках для обхода санкций. В числе банков, чьи карты можно было удаленно получить, был и «Бакай Банк».

В своем заявлении «Бакай Банк» также отметил, что является активным членом Американской торговой палаты и принимал участие во всех консультативных встречах с представителями всех американских правительственных/надзорных структур, проявляющих внимание в отношении исполнения условий санкционных мероприятий.



«Однако вынуждены заметить, что даже при прямом предложении ввести кураторство от запада для содействия и консультаций в этом вопросе – никаких действий не последовало по сей день, что вводит в недоумение: поскольку местный бизнес, не только наш банк, и не только финансовый сектор проявляет готовность сотрудничать, однако реальных мероприятий по организации сотрудничества в этом направлении все еще не последовало», — говорят в банке.

Вторичные санкции



США и его партнеры вводят экономические санкции против разных компаний по всему миру из-за из поддержки России, которая в феврале 2022 года совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее спецпредставитель Европейского союза по санкциям Дэвид О’Салливан уже делал заявление относительно санкций в отношении России, упомянув, что страны, не поддержавшие ограничения против России, не должны становиться платформой для их обхода.

Несмотря на предупреждения ЕС, Кыргызстан продолжает тесно сотрудничать с Россией в ключевых отраслях и ведет активную торговлю.



19 мая стало известно, что США ввели санкции против кыргызской консалтинговой компании «Тро, Я» (Tro.Ya, LLC) за поддержку военного сектора России. Руководителем компании указан Хилоу Насер, а фирма зарегистрирована в городе Токмок в Чуйской области.

На сайте компании сообщается, что она занимается поставками электронных компонентов, промышленной автоматики, навигационного оборудования, компонентов для телекоммуникаций.

Это первый случай, когда кыргызская компания попала под санкции США после вторжения России в Украину.