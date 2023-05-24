В Бишкек на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль» продолжается строительство нового здания администрации президента, капсулы под которое заложили еще в апреле 2022 года.

До начала строительства проект успел вызвать негодование среди общественности. Позже пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев сказал, что строительство администрации президента должно стать символом социально-экономического укрепления Кыргызстана.

«Это также и вопрос престижа Кыргызстана. Посещая зарубежные страны, мы всегда с восхищением наблюдаем за их административными комплексами, архитектурой. Дай Бог, чтобы теперь и гости нашей страны с таким же восхищением смотрели на нас», – написал он.

До этого президент Садыр Жапаров сообщал, что строительстве администрации месте гостиницы принято «во благо народа и государства», а из бюджета для этого не выделялось «ни копейки».

Гостиница «Иссык-Куль»

Снесенной гостинице «Иссык-Куль» было порядка 38 лет — ее построили в 1984 году. 14 лет она простояла неиспользуемой — как гостиницу здание перестали использовать в 2007 году.

Долгое время гостиница носила статус памятника архитектуры и была на балансе управделами президента. В апреле 2021 года мэрия Бишкека лишила гостиницу «Иссык-Куль» статуса архитектурного памятника.

О планах властей снести гостиницу стало известно в декабре 2021 года, когда в администрации президента сообщили, что эксплуатация здания гостиницы «Иссык-Куль» «опасна и невозможна».

По данным ведомства, для реконструкции гостиницы «потребовалась бы сумма, которая практически соразмерна строительству нового здания».

Тогда же сообщили, что на месте гостиницы планируется построить новый государственный административный комплекс. Решение приняли «для более рационального использования средств, для разгрузки автомобильных дорог и улучшения эстетического вида столицы».