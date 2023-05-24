Президент Садыр Жапаров провел встречу с блогерами и некоторыми журналистами. Об этом сообщили сразу несколько разных СМИ.

Ранее пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев 22 мая подтвердил «Клоопу», что президент собирается провести встречу с гражданами. При этом на вопрос, можно ли представителям СМИ освещать это мероприятие, Султанбаев ответил отрицательно.

По данным издания 24.kg, на этой встрече, пришедших журналистов и блогеров якобы попросили писать больше позитивной информации. Однако активистка Бактыгуль Иманбек кызы, которая по утверждениям из ее поста, была на встрече с президентом, утверждает обратное.

«Президент не говорил: “пишите только позитив”. Единственное, что он сказал, это: “Не скажу, что все, но многих это касается. В соцсетях вы начинаете ругаться или конфликтовать со всеми политиками, депутатами, журналистами, в общем со всеми, кто пишет негатив, материте их, нужно избавляться от этой привычки, прошу вас”», — написала активистка.

По ее словам, особенно президент просил не клеветать на оппозиционного депутата Адахана Мадумарова и бывшего президента Алмазбека Атамбаева, а также не конфликтовать с их сторонниками.

«Пусть они клевещут, пусть ругаются, но не тратьте силы, отвечая им тем же. Призывайте к дружбе, если они пишут негатив, вы напротив пишите позитив. Никакой пользы не найдете от ругани, выяснений. Это моя просьба», — написала Иманбек кызы, цитируя президента.

От себя активистка написала, что на этой встрече не было никаких фейков, особенных людей или «дакансашников» (так в соцсетях называют сторонников президента).

«[На встрече] были те, кто на протяжении десяти лет, пяти лет и даже больше поддерживают очень активно президента в соцсетях, те кто в плохие и хорошие дни поддерживают его, настоящие патриоты. Не стоит преувеличивать все. Кстати, стоит отметить, что нам не зарезали быка, не дали чай и ни на кого не надели чапан», — написала она.

Это не первый случай, когда официальные лица страны устраивают неформальную встречу с блогерами, активистами и журналистами страны. Аналогичную встречу в июле 2022 года провел глава Кабмина Акылбек Жапаров.

Ту встречу также заранее не анонсировали и не афишировали в СМИ. Но «Клоопу» удалось туда попасть, а затем уже представители Кабмина стали открыто освещать мероприятие, которое проходило в ресторане «Дасмия».

Тогда в пресс-службе Кабмина «Клоопу» объяснили выборочное приглашение журналистов тем, что остальные СМИ хотели позвать на другую встречу, которая будет позже. А эту встречу организовали в ответ на запросы журналистов об интервью с Жапаровым.

Хотя саму встречу до последнего не афишировали, журналисты, приглашенные Жапаровым, практически сразу начали постить фотографии из ресторана.