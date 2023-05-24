Родители осужденных в России кыргызстанцев просят экстрадировать их детей в Кыргызстан. Об этом они сообщили на круглом столе по миграции.

По их словам, заключенных в тюрьмах России кыргызстанцев намного больше, чем по официальной статистике.

«Получается вы толкаете на войну наших детей. Они же могут не вернуться. От имени родителей просим дать возможность нашим детям вернуться на родину. С понедельника начали давать общий режим: день за два. Дайте им строгий режим. Да, наши дети виноваты, но я тоже хочу ребенка своего видеть», – сказала одна из матерей осужденных.

Родители предложили властям ввести урок миграции в школах и пожаловались на работу посольства Кыргызстана в России и Верховный суд. По их словам, ведомства не интересуются их проблемой. Родители также отметили, что вынуждены ехать на заработки в Россию, чтобы видеться с детьми.

«Многие из них пойманы с наркотиками. Совсем молодые люди. Некоторые девушки об этом не сообщают даже родителям. Им стыдно. Поэтому некоторые без вести пропавшие кыргызстанцы находятся в тюрьмах России. Там не дети богатых, все бедные, некоторые — единственные в семье. Чтобы быть рядом с ребенком, родители тоже вынуждены ехать в РФ, мыть полы и передавать передачи в тюрьму», — рассказала одна из родительниц Гульмира Шакенова.

Другая родительница заявила, что одному парню в России дали восемь лет заключения.

«Он не верит, что сможет вернуться, и сказал, что поедет в Украину [на войну]», — заявила она.

Директор консульского департамента Алмаз Букалаев сообщил, что с начала 2023 года из России экстрадировали 19 осужденных кыргызстанцев. По его данным, ожидается перевод еще 38 кыргызстанцев на родину, а 459 осужденных отказались от экстрадиции.

Кыргызстанцы, погибшие на войне в Украине

В мае стало известно о смерти кыргызстанца Актилека Кадырова в украинском городе Бахмут, где идут ожесточенные бои. Он отбывал наказание в российской колонии.

28-летний погибший кыргызстанец отправился на войну через частную военную компанию (ЧВК) Вагнер. Кадыров находился под стражей с 2020 года и только в 2022 году, из-за затянувшегося следствия, суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

В январе стало известно о гибели кыргызстанца Аяна Алишерова. 4 ноября 2022 года он умер в городе Бахмут в Донецкой области, которая сейчас оккупирована российскими военными.

В феврале журналисты «МедиаХаба» опубликовали видео о еще одном заключенном в России жителе Узгенского района Янгибае Рахимове. Он погиб в Бахмуте в декабре 2022 года. Его тело похоронили на малой родине в январе 2023 года.

15 февраля стало известно о гибели еще одного кыргызстанца жителя Лейлекского района Замире Чолоеве. Его родные рассказали «Азаттыкку», что он попал на войну через ЧВК Вагнер.

11 мая стало известно о гибели кыргызстанца Чынгыза Изабекова. Он отправился на войну в рядах частной военной компании (ЧВК) Вагнер в октябре-ноябре 2022 года.

В апреле родители мигрантов, отбывающих наказание в российских тюрьмах обратились к президенту Садыру Жапарову за помощью в экстрадиции их детей, находящихся в тюрьмах.

Они рассказали, что их дети после устройства на работу курьерами, «стали приманкой для русской мафии» — их задержали с наркотиками. Они обеспокоены, что заключенных могут привлечь на войну в Украине.

В апреле в российских СМИ появилась информация о том, что в миграционном центре «Сахарово» в Москве идет вербовка мигрантов на войну в Украину.

Кроме того, известно, что трудовых мигрантов из стран ЦА зовут на оккупированные россией украинские территории рыть окопы или восстанавливать разрушенные во время обстрелов и бомбежек здания.