В Минобразования прокомментировали видео, распространившееся в соцсетях, в котором школьники во время дождя черпают воду из лужи стаканами. Комментарий опубликовали на сайте ведомства.

Инцидент произошел 22 мая в Ивановской школе №1. Авторка видео, мать одной из учениц, рассказывала, что преподаватели заставили учеников 8-10-х классов черпать воду из лужи во время дождя.

«Со слов детей, их заставили черпать воду с 8 утра. Директора на месте не было. Со слов секретаря, дворник у них есть. Я зашла к заместителю школы, она ничего не знает, сидит сама в шоке. Поговорив с соцпедагогом, выяснилось, что это она заставила детей черпать воду с лужи», – подписала видео мать ученицы.

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В Минобразования, ссылаясь на Ысык-Атинский районный отдел образования, сообщили, что дети помогали избавиться от воды в луже добровольно. По их данным, 22 мая после проливных дождей перед школой скопилась вода, не позволяющая детям попасть в здание.

«В школе есть дворник, замдиректора по хозчасти и техничка. Они стали носить воду со двора. Но быстро нести воду двум-трем людям было невозможно. Когда заместители школы по воспитательной работе обратились к 10-классникам с просьбой помочь, дети согласились добровольно. Они отметили, что и сами хотели предложить помощь. Большинство этих детей являются членами школьного парламента, они всегда помогали школе», – говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что вода во дворе школы скапливается каждый раз после сильного дождя. По их данным, двор нуждается в ремонте.

«Два года назад в сельсовет был написан проект по укладке брусчатки перед школой, но проект не прошел», – рассказали в Минобразования.