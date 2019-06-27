Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: пресс-служба президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия «не будет вмешиваться» во внутренние дела Кыргызстана. Так Песков прокомментировал решение парламента лишить Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности.

«Это абсолютно внутреннее дело любой страны, это внутреннее дело Кыргызстана. Мы не можем и не имеем ни малейшего намерения вмешиваться в эти дела», — цитирует Пескова российское информагентство ТАСС.

Песков добавил, что судить о практике лишения неприкосновенности «неверно, так как у каждой страны своя практика».

Парламент лишил Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента 27 июня. Теперь бывшего президента можно привлекать к уголовной ответственности, а также он лишится всех привилегий. Сам Атамбаев пока никак не комментировал решение депутатов о лишении его неприкосновенности.

Таким образом, парламентарии поддержали обвинительное заключение Генерального прокурора Откурбека Джамшитова, которое ранее подготовила депутатская комиссия. Генеральная прокуратура нашла признаки пяти преступлений, которые совершил Атамбаев будучи главой государства.

В частности, экс-президента обвинили в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконном получении земель, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и в причастности к незаконным поставкам угля на теплоэлектроцентраль, а также в аффилированном владении компаниями.

Сам Атамбаев назвал обвинения в свой адрес «полным абсурдом и чушью». Он добавил, что его главный политический противник, бывший соратник и нынешний президент Сооронбай Жээнбеков «запустил маховик беззакония и беспредела, который снесет как самого Жээнбекова, так и его уродливый клановый режим».

Также Атамбаев заявил, что надеется на реакцию президента России Владимира Путина относительно обвинений в незаконном освобождении Батукаева.

На фоне принятия решения о лишении Атамбаева неприкосновенности, к его дому в Кой-Таше стали приезжать люди, которые заявили о готовности защищать бывшего президента. Возле особняка Атамбаева также выставили бетонные блоки, а на территорию дома завезли камни.

Лишение неприкосновенности Атамбаева стало результатом конфликта бывшего президента с Жээнбековым, который начался в марте 2018 года. Тогда Атамбаев официально объявил о возвращении в политику и раскритиковал своего преемника за неэффективную борьбу с коррупцией.